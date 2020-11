Koniec! Markizácky pár išiel od seba... Slová plné bolesti, on sa úplne zrútil!

BRATISLAVA - A je to definitívne! Hovorí sa, že láska prenáša aj hory, no sú prípady, keď, bohužiaľ, ani to nestačí. Koniec spoločnej rozprávky musel najnovšie predýchať obľúbený markizácky pár. Sára Adamčíková a Erik Zahorjan.

Ako sme informovali už vo štvrtok večer, farmárskemu vzťahu zazvonil umieračik. Zaľúbenci sa totiž museli proti sebe postaviť v dueli a už od začiatku bolo zrejmé, že vrátiť sa môže iba jeden z nich. Celá situácia pritom vznikla iba kvôli tomu, že Erik porušil pravidlá. Evelyn následne rozhodla, že sa automaticky stane prvým duelantom a súpera mu vyberú ostatní súťažiaci.

A tí si nenechali ujsť príležitosť, aby svojho konkurenta poriadne zdeptali. Po vzájomnej dohode takmer všetci vyriekli meno jeho Sáry a už o deň nato sa dvojica stretla v aréne. Mladá fitneska síce podraz od svojich kolegov znášala ťažko, no v súboji sa nevzdala. A radosť im neurobil ani Erik. Jeho priateľku totiž zvolili v nádeji, že to Zahorjan vzdá a zbavia sa ho. Ibaže zaľúbenci sa rozhodli, že s nimi vypečú a žiadna rezignácia sa nekonala.

Sára a Erik sa proti sebe museli postaviť v napínavom dueli Zdroj: TV Markíza

Lenže Erik už v troch predchádzajúcich dueloch dokázal, že je mimoriadne silný súper. Hoci Sáre občas nechal náskok, nakoniec ju na plnej čiare porazil. Vyhral v šípkach, prenášaní lotičky i v lovení jabĺk v kadi s vodou. Na svoje konto si tak pripísal už štvrtý duel, ktorý vyhral 3:0. Sára však svoju prehru prijala so vztýčenou hlavou a svojej láske víťazstvo dopriala. Držala sa až do momentu, keď sa začali lúčiť.

Zrejme najťažšie vnímala slová Lukáša Stanislava, ktoré hovorili za všetko. „Rozbilo sa niečo krásne, úprimné a odvážne. A to ma mrzí. Lebo obidvaja to majú veľmi ťažké od začiatku. A je mi veľmi ľúto, že to tak skončilo. A možno boli iba nepochopení,” povedal, pričom sám zadržiaval plač, no Sáre slzy predsa len vybehli.

Napokon sa so všetkými rozlúčila a nikomu nič nevyčítala. Práve naopak. Všetkým venovala niekoľko vrúcnych slov. A zdalo sa, že až vtedy si začali uvedomovať, čo spôsobili a že ju zbytočne obetovali.

Erik Sáru porazil 3:0 Zdroj: TV Markíza

Sára Adamčíková sa musela s Farmou rozlúčiť Zdroj: TV Markíza

Napokon Sára s úsmevom Farmu opustila a na prekvapenie mnohých Erik bol ten, ktorý sa opustil. Po návrate na statok si sadol za duelantskú búdku a keď za ním prišli Katka či Xénia, rozplakal sa. A plakal aj počas toho, ako za ním chodili zvyšní farmári a vlastne aj počas zvyšku dňa. „Stalo sa to, že som prišiel do kuchyne a ona tam nie je,” zrútil sa pred kamerou. Ostatní mali však v niečom predsa len pravdu. Čas všetko zahojí a po Farme sa títo zaľúbenci určite opäť stretnú.

Erik Sárin odchod nezvládol Zdroj: TV Markíza