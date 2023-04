Marcinkovej TAJOMSTVO ODHALENÉ: Takto nakrúcala v tehotenstve scény s cigaretou!

BRATISLAVA - Odkryla čosi z natáčania! Herečka Gabriela Marcinková bola počas nakrúcania druhej série seriálu Pán Profesor tehotná a v tretej zase dojčiaca. Musela sa však popasovať so scénami, v ktorých fajčila. No a najnovšie prezradila, ako to na natáčaní v jej stave prebiehalo!

V poslednom kole tanečnej šou Let's Dance mali celebritní tanečníci svojim partnerom ukázať miesto, ktoré obľubujú. Gabika svojho tanečného partnera vzala na strednú školu, kde sa natáča seriál Pán Profesor. Toto miesto mu ukázala, pretože je pre ňu spomínaný seriál srdcová záležitosť.

Najprv ho zobrala do maskérne, potom zasa do triedy, kde seriál nakrúcajú. Tiež navštívili kostymérňu a poslednou zastávkou bol sklad. „No a toto je jedna z najdôležitejších miestností celého seriálu. Tu sme si dali napríklad s hlavnou postavou pusu. Tu sme sa dali dokopy, tu sme sa rozchádzali," prezradila Matyášovi. To ale nebolo všetko!

„Sem som chodila fajčiť, keď som bola nervózna,“ dodala. „Ty si chodila fajčiť?“ začudoval sa Matyáš. Možno mu prišlo prekvapivé, že Gabika fajčila, ale z tajomstva, ktoré odkryla bol prekvapený ešte viac!

Galéria fotiek (3) Gabriela Marcinková a Matyáš Adamec

Zdroj: Ján Zemiar

„Áno. A vieš, čo bolo super? Že ja som v druhej sérii bola tehotná, v tretej dojčiaca a do toho som mala fajčiť. Takže sme to robili tak, že za mnou stál rekvizitár, ktorý vyfúkol ten dym a do toho som sa iba ja objavila s tou cigaretou, akože som fajčila," odhalila tajomstvo pred svojím tanečným partnerom.

Nie je všetko tak, ako to v skutočnosti vidíme na televíznych obrazovkách, ale aj o tom je herectvo. Herci a štáb sa musia občas prispôsobiť aj takýmto situáciám a urobiť všetko pre to, aby to na obraze vyzeralo dobre a divák tomu uveril.