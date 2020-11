Sexi Twiinska po rozchode: FOTO Horúce dotyky s cudzím mužom!

BRATISLAVA - Veronika Nízlová z dua Twiins šokovala, keď koncom mája oznámila, že s manželom Tomášom sa po necelých piatich rokoch od svadby rozchádzajú. Lenže ak by niekto čakal slzavé údolie, je na omyle. Práve naopak. Brunetka sa naštartovala, súkromie viac verejne neprepierala a začala pracovať na svojej sólovej kariére.

Vebi sa od rozchodu po boku iného muža neobjavila. Teda, samozrejme, okrem jej priateľov či spolupracovníkov. Lenže najnovšie na svojom Instagrame zverejnila záber, kde sa ocitla v objatí neznámeho muža, ktorý ju celkom intímne hladká. Niektorí zostali po prvom pohľade v šoku, no je zrejmé, že nejde o žiadneho nového priateľa.

V novom klipe Vebi nebude núdza o vášnivé dotyky s neznámym mužom Zdroj: Instagram

Veronika totiž pracuje na ďalšom zo svojich videoklipov. Kvôli problémom s hard diskom prišla o podstatnú časť záberov a aktuálne ich nakrúcajú nanovo, kvôli čomu sa musela vrátiť z Talianska späť na Slovensko. „Budeme musieť nakrútiť úplne nový klip. A úplne iný. Pretože v Turčianskych Tepliciach sa teraz točiť až do konca novembra nedá. Ale tak snáď niekedy nabudúce, je to tam úplne prenádherné...,” povedala pre Topky.sk po tom, čo na Instagrame zverejnila uslzenú fotku.

„No, takže to bude musieť byť celkom iný klip, ako som chcela. Chvalabohu, zachovali sa aspoň zábery s Aless, pretože tie vznikli ešte v septembri a boli na inom hard disku. No, tak som si poplakala. Ale nevadí. Asi to tak malo byť, všetko sa deje pre niečo,” dodala vtedy. A zdá sa, že dnes je už smútku naozaj koniec. Zo zverejnených záberov s raperkou Aless a neznámym fešákom je však isté, že video bude poriadne horúce a máme sa na čo tešiť!