Hviezda MMA Attila Végh: Dostal preplesk ako malý chlapec... Bol na drogách!

BRATISLAVA - Attila Végh patrí medzi našu zápasnícku špičku a okrem toho, že je vynikajúcim športovcom, na verejnosť nepôsobí len svojimi mimoriadnymi výkonmi v ringu. Fanúšikov si získal aj vďaka svojej charizme, bezprostrednosti, zmyslu pre humor a podrezanému jazyku. No a práve ten zapríčinil, že sám na seba nabonzoval niečo, čo nemal nikto vedieť...

Už niekoľko týždňov beží na obrazovkách RTVS relácia Boris a Brambor. Formát, ktorý vznikol ako podcast, sa preniesol do televízie, no a počas každej epizódy sa v ňom striedajú iní hostia, ktorých spovedajú moderátori Boris Valábik a Marián Gáborík. Dvojica hokejových hviezd si medzi seba tentokrát pozvala zápasníka Attilu Végha.

Attila Végh bol hosťom v šou Boris a Brambor Zdroj: RTVS

A ako to už pri týchto ukecaných športovcoch býva, ani teraz nechýbali kuriózne či záludné otázky. Slovenského bitkára sa spýtali, či si ho už niekto v civile dovolil provokovať alebo dostal nakladačku. „Chvalabohu, ja som taký, že nie som ten typ človeka, ktorý provokuje. Som naozaj pozitívny človek. Keď som bol mladý, veľa ľudí si získalo trebárs na diskotékach rešpekt tak, že chodili na tréning, podbili sa, dobili niekoho,” povedal od srdca Attila a dodal, že on taký nikdy nebol.

„Ja som ho získal tak, že som stále chodil na turnaje, vyhrával som zápasy a ľudia videli, že to je šikovný chalan, normálny, pokorný, robí, nehrá sa na nič. Že som ako ostatní chlapci. Nemal som žiadny problém,” rozhovoril sa Végh, ktorý dodnes pôsobí tak, ako opísal vo svojej odpovedi. Napokon z neho však vyšlo, že nejaké tie facky už predsa len dostal.

Attila dostal preplesky kvôli drogám. Bolo to však ešte počas obdobia jeho puberty. Zdroj: RTVS

Išlo ale zážitky z mladosti. Aj on sa totiž v minulosti nechal zlanáriť drogami a práve to bolo dôvodom, prečo zopár prepleskov schytal. „Keď som bol pubertiak. Chodili sme skejtovať a dávali nám liepance, keď sme húlili gandžu,” priznal Attila s tým, že to bolo v období, keď mal trinásť rokov. Nuž, aspoň že dnes už ho podobné "zábavky" nelákajú a mladým športovcom ide radšej príkladom...