Karlos Vémola priznal, koľko dostal za Zlatú masku: OBROVSKÁ suma... Veď tam bol iba štyri kolá!

PRAHA/BRATISLAVA - Zlatá maska je už definitívne za nami. Pred viac ako týždňom sa fanúšikovia šou dozvedeli, kto sa stal jej víťazom a odhalili sa aj posledné tri masky. Šampiónom sa stal rozkošný Bubák, pod ktorým bola celý čas ukrytá herečka Lucia Siposová. No a po tom, čo celá zábavná relácia dosiahla svoj vrchol, sa začali odhaľovať zaujímavé informácie zo zákulisia...

Najnovšie sa k svojmu účinkovaniu opäť vyjadril český zápasník Karlos Vémola, ktorý vypadol v štvrtom kole. Do úst si ho vraj totiž zobral Jiří Paluska - tréner jeho rivala Viktora Peštu. Paluska vraj svojim zverencom radí, aby sa nenechali zlákať do podobných projektov a nedopadli ako Karlos, ktorý sa musel prezliekať za Pandu v čudnej šou, aby mal na lístok na električku.

Karlos sa rozhodol k celej veci vyjadriť na svojom Instagrame. A dôvody na účinkovanie v šou mal vraj rovno dva. Prvým, ako už aj dávnejšie prezradil, boli jeho deti.uviedol a potom prešiel k spomínaným peniazom.

Karlos Vémola vypadol v štvrtom kole Zlatej masky. Ukrýval sa pod kostýmom Pandy. Zdroj: TV JOJ

Zápasník v posledných mesiacoch prekonával pomerne náročné životné obdobie. Mal problémy v kariére, v súkromí a jeho zdravotný stav tiež nebol práve najlepší. Zdroj: Instagram L.Č.

A veru, boli naozaj obrovskou motiváciou, hoci by to u fenoménu, akým Vémola je, nikto nečakal. Lenže mastná sumička, ktorú dostal, by zrejme presvedčila mnohých. „Bol som po prehre, po zranení, navyše, keď vám niekto ponúkne státisíce, čo je viac ako čokoľvek Viktor Pešta zarobil v Čechách za zápas, tak zaspievať bežte,” odkázať otvorene zápasník svojim fanúšikom.

„Mohol som vďaka tomu urobiť deťom krásne Vianoce, kúpiť rodine všetko, čo potrebujú a ešte som ukázal, že nie som len vymlátený fighter, ale dokážem niekam aj ísť a zaspievať. Nie síce dobre, ale dokázal som to,” dodal Karlos na záver k Zlatej maske.