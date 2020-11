Ostrý konflikt na Markíze: Najprv sa ožral, potom agresívne sotil kolegyňu!

BRATISLAVA - Fúha, tak pri pohľade na tento útok zrejme mnohým odstrelí nervy. Na obrazovkách sme už síce videli mnoho konfliktov, no keď dôjde sebaovládanie dospelému mužovi a svoju frustráciu si vybije na mladej žene, predsa len je to niečo iné...

Farma si už zažila mnoho konfliktov - od bežných škriepok až po agresívne útoky, ktoré skončili vyhadzovom. Takéto surové správanie je totiž obrovským porušením pravidiel. Hrubé zaobchádzanie s inými účastníkmi je skrátka neprípustné, no momentálne sa odohralo opäť. A na svedomí ho má Vladislav Nikolayev (44).

Ten sa po poslednom dueli poriadne spustil a s alkoholom to nepekne prehnal. Zaúradovali aj potláčané emócie - prostredníctvom kamery odkázal svojej manželke, že ju chce opustiť. Čudesná nálada a nadbytok promile v krvi ho doviedli až k tomu, že začal urážať svojho kolegu Lukáša Stanislava. Tomu vyčítal, že nie je sám sebou, no kvôli jeho artikulácii a vypípavaniu vulgarizmov mu zrejme dokopy nerozumel takmer nikto.

Vlado najprv odhodil pohár a nadával Lukášovi Zdroj: TV MARKÍZA

Potom chcel svojho kolegu prefackať, no do cesty mu skočila Sára, ktorú sotil Zdroj: TV MARKÍZA

Po svojom rozčúlenom výleve sa však postavil s tým, že chcel na Lukáša fyzicky zaútočiť. „Dám mu facku, dám mu facku, dám mu,” vykrikoval a vyskočil zo sedačky. Do cesty mu ihneď skočili niekoľkí farmári, medzi nimi aj Sára Adamčíková (21). A v momente, keď sa ho snažila zabrzdiť, ju Vlado agresívne sotil, čo nasnímali aj prítomné kamery. Situácia sa síce upokojila a už onedlho sa všetci spoločne smiali. Lenže, ako sme spomínali, takéto správanie by malo byť neprípustné.

Situáciu si uvedomila aj Evelyn, no keď prišla, konflikt nerozoberala ani s Vladom či Sárou, no na pokec, kde spomínala, čo sa udialo, zavolala Lukáša. Ktovie, možno sa k trestu pre Vlada ešte len dostane, hoci sa za svoje správanie pod tlakom a aj pod parou ospravedlnil. My sme, samozrejme, kontaktovali aj televíziu Markíza a pýtali sa na ich stanovisko, do vydania článku však nereagovali.

Rozčúleného a podguráženého Vlada museli krotiť ďalší súťažiaci Zdroj: TV MARKÍZA