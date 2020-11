Tajomstvo Heleny Růžičkovej (†67) odhalené: Skončila na psychiatrii, ale… TOTO bol skutočný dôvod prečo!

PRAHA - Keď Helena Růžičková (†67) dostala na dlhší čas zákaz hrať, hovorilo sa, že si to odnieslo jej duševné zdravie. Musela byť hospitalizovaná na psychiatrickej klinike v Bohniciach. 16 rokov po jej smrti je však jasné, že toto nebol skutočný dôvod jej pobytu v ústave. Kvôli tomuto tam skončila!

Dôvod, prečo Helena Růžičková dostala v 70. rokoch zákaz hrania bol ten, že vystúpila na javisko opitá a posielala komunistov do*rdele. Po tejto afére nemohla viac hrať a dokonca jej bolo odporúčané ísť predávať zeleninu. Celé roky sa hovorilo, že sa herečka po tomto zrútila a preto na niekoľko týždňov skončila na psychiatrii.

Doktor, ktorý ju vtedy vyšetroval, Miroslav Plzák v jednom zo svojich posledných rozhovorov prezradil, ako to celé v skutočnosti bolo. Český portál ahaonline.cz si naňho zaspomínal pri príležitosti 10. výročia smrti. Práve tento ikonický sexuológ mohol za to, že bola Růžičková niekoľko týždňov zatvorená na psychiatrii v Bohniciach.

Nemala pritom žiadne duševné problémy, ako sa hovorilo. Celé to bolo vymyslené. „Bolo jej povedané, že by robotnícka trieda uvítala, keby šla na čas manuálne pracovať, že jej protištátne výroky poburujú. Tak sme si ju ponechali niekoľko týždňov v liečebni,“ priznal po rokoch otvorene Plzák. No takmer si vyrobili obrovské problémy.

„Otočilo sa to ale proti nám, našli sa takí, ktorí mali zaručené správy a tvrdili, že je Růžičková na psychiatrii z moci úradnej,“ prezradil doktor. Nebyť jeho, tak by slávna herečka skutočne musela ísť pracovať k pásu. Potvrdenie, že je prepracovaná a potrebuje odpočinok, jej zaistil práve on.