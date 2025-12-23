Polícia pátra po dvoch 17-ročných chlapcoch zo Serede: Odišli zo zariadenia a už sa nikomu neozvali

TRNAVA - Polícia vyhlásila pátranie po dvoch nezvestných 17-ročných mladíkoch, Adriánovi F. a Lukášovi L., ktorí odišli v pondelok (22. 12.) popoludní zo zariadenia v meste Sereď, kde sú obaja umiestnení. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Obaja chlapci mali včera okolo 14.00 h odísť zo zariadenia v meste Sereď, kde sú umiestnení. Doteraz o sebe nedali nikomu známemu vedieť. Pri odchode si mali vziať svoje doklady a finančnú hotovosť,“ priblížila polícia. Adrián má 17 rokov, pričom by mal vyzerať staršie, meria 168 centimetrov, je silnej postavy, má čierne vlasy, hnedé oči a nosí dioptrické okuliare. Pri odchode mal podľa polície na sebe tmavú bundu, tmavé tepláky, bledé topánky a ruksak s oblečením.
Lukáš taktiež pôsobí staršie ako na 17 rokov, meria 175 centimetrov, je štíhlej postavy, má krátke čierne vlasy a hnedé oči. Pri odchode mal podľa polície na sebe tmavú bundu, tmavé tepláky, tenisky, šiltovku a ruksak s oblečením. Na zápästí má mať tetovanie.
V prípade akýchkoľvek relevantných informácií o súčasnom pobyte niektorého z nich môže verejnosť kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru.