Lidl v roku 2025 otvoril 12 nových predajní

(Zdroj: Lidl)
Reťazec Lidl má za sebou dynamický rok, počas ktorého výrazne rozšíril sieť predajní naprieč celým Slovenskom a ešte viac sa priblížil k zákazníkom. V roku 2025 otvoril diskont celkovo 12 nových prevádzok, celkovo ich tak u nás má až 179. Okrem expanzie po celej krajine predstavil v Bratislave aj svoju najmodernejšiu predajňu metropolitného typu.

Lidl v roku 2025
„Rok 2025 potvrdil, že našou prioritou je byť čo najbližšie k ľuďom. Otvorenie dvanástich nových prevádzok, od metropolitnej predajne v Bratislave až po obchody v regiónoch, je dôkazom, že chceme prinášať kvalitu a čerstvosť ľuďom po celom Slovensku. Máme obrovskú radosť, že sa nám darí otvárať nové predajne a prinášať tak výhodné ceny stále väčšiemu množstvu zákazníkov, pretože nakupovať v Lidli sa oplatí,“ povedal Matúš Šutka, vedúci regionálnych expanzií Lidl Slovenská republika.

Od Záhoria až po Šariš

Od začiatku roka pribudli nové predajne v Poltári, Žiline, Bratislave, Kútoch, Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Modro-žltý diskont tak napĺňa svoju stratégiu približovať sa zákazníkom nielen vo veľkých mestách, ale aj v regiónoch a obciach po celej krajine.

Expanzia prebiehala kontinuálne počas celého roka. Už vo februári otvoril Lidl päť prevádzok, a to v Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a Hnúšti. Počas jarných a letných mesiacov nasledovali otvorenia v Nových Zámkoch, Martine a Tepličke nad Váhom. Záver roka patril otvoreniu prevádzok v Kútoch, unikátnej predajni v Bratislave a od decembra sa oplatí nakupovať aj v Žiline a Poltári. Celkovo tak Lidl prevádzkuje už 179 predajní naprieč celým Slovenskom. Svoju sieť plánuje rozširovať aj naďalej, pričom už čoskoro pribudnú prevádzky v Zákamennom, Nitre a Rajci.

Unikátny koncept a moderné technológie

Míľnikom v tomto roku bolo otvorenie najmodernejšej prevádzky, ktorá sa nachádza v bratislavskej nákupnej zóne Bory. Ide o vôbec prvú metropolitnú predajňu v našej krajine, ktorá spája modernú architektúru, inteligentné technológie a ekologické riešenia. Budova disponuje zelenou strechou, fotovoltickou elektrárňou, dažďovou záhradou a zákazníkom ponúka komfort v podobe krytého parkoviska s výťahom a travelátormi priamo na predajnú plochu.

Vysoký technologický štandard však platí pre všetky nové predajne. Využívajú výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktoré šetria papier a uľahčujú prácu personálu. Vo vybraných lokalitách, ako napríklad v Martine či Bratislave, boli inštalované aj zelené strechy, ktoré pomáhajú redukovať znečistenie vzduchu a zadržiavať vodu. Samozrejmosťou pre zákazníkov sú automaty na zálohovanie vratných obalov či vlastná pekáreň.

Zodpovedný sused aj zamestnávateľ

Lidl chce byť dobrým susedom všade, kde pôsobí. Vo všetkých predajniach sa zákazníci môžu zapojiť do spoločensky zodpovedných projektov a podporiť tak dobrú vec. Potravinová pomoc v rámci projektu Podeľ sa a pomôž smeruje priamo do lokálnych organizácií pomáhajúcim seniorom, rodinám v núdzi či zdravotne znevýhodneným. Od spustenia projektu zbierka priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2,8 milióna eur. V rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc venuje Lidl 1 euro za každý nákup nad 10 eur okolitým základným školám na nákup športových potrieb. Zákazníci tiež kúpou vôd Saguaro prispejú na výsadbu lesov v Tatrách či nákupom plienok Lupilu podporia vážne choré deti v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách.

S otváraním nových prevádzok rastie aj počet zamestnancov. Len v nových prevádzkach, ktoré diskont otvoril tento rok, našlo uplatnenie vyše 300 ľudí. Celkovo Lidl v 179 predajniach, 3 logistických centrách a na centrále zamestnáva vyše 6 700 ľudí. Reťazec zamestnancom pravidelne zvyšuje platy a prehodnocuje ponuku benefitov. Len v roku 2025 vyčlenil diskont na zvyšovanie platov viac ako 14 miliónov eur a hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur. Aj vďaka tomu patrí nielen medzi najväčších, ale aj najoceňovanejších zamestnávateľov na Slovensku.

Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk alebo www.spolocenskazospovednost.sk a na sociálnych sieťach reťazca.

