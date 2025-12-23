Louvre nainštaloval mreže na okno vykradnutej Apolónovej galérie

PARÍŽ - Múzeum Louvre v utorok nainštalovalo kovové mreže na okno Apolónovej galérie, odkiaľ zlodeji v októbri za bieleho dňa ukradli korunovačné klenoty. Informuje o tom agentúra AFP.
„Toto je jedno z núdzových opatrení, o ktorých sa po krádeži rozhodlo,“ povedal zástupca správcu múzea Francis Steinbock. „Zaviazali sme sa, že to urobíme do konca roka,“ povedal s tým, že prebiehajú diskusie o zabezpečení ostatných okien.
Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová minulý týždeň sľúbila poslancom parlamentu, že mreže budú opätovne nainštalované ešte pred Vianocami. Bezpečnostné štandardy v najnavštevovanejšom múzeu sveta intenzívne preverujú po októbrovom vlámaní, keď zlodeji ukradli šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Okrem materiálnej hodnoty majú obrovský historický význam pre francúzsku kultúru.
V múzeu v reakcii na vlámanie zriadili novú policajnú stanicu a rozširuje sa aj kamerový dohľad. Minulý týždeň Louvre oznámil dokončenie bezpečnostných zátarás v okolí múzea. V nedeľu 19. októbra zlodeji zaparkovali pri budove múzea nákladné auto s výsuvným rebríkom, ktorým sa dostali na balkón, rozbili okno a pomocou uhlových brúsok rozrezali sklenené výstavné stánky so šperkami. Na krádež v Apolónovej galérii im stačilo len približne sedem minút.