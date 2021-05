Schudol 10 kíl a ostrihal sa: Wau, z Jakuba Prachařa je český Brad Pitt!

Niekoľkomesačný lockdown sa podpísal na postavičkách mnohých z nás. Dlhé chvíle ničnerobenia mali za dôsledok nárast kíl aj u mnohých svetových hviezd. Nie je to tak dávno, čo sa svojimi faldíkmi pochválil inak vždy vyšportovaný Will Smith. No a potom sa k nemu pridali ďalšie verejne známe tváre.

Nástrahám pandémie sa nevyhol ani český herec a spevák Jakub Prachař. No už je aj naspäť vo forme - pupok a druhá brada sú minulosťou. Ako informuje český Blesk, v poslednom období sa mu podarilo zhodiť 10 kíl. Navyše sa pochválil aj novým účesom.

No a to vyvolalo u jeho fanúšičiek obdivné reakcie. Kolegyňa ho dokonca nazvala českým Bradom Pittom. „Český Brad Pitt! Aký si chudý,“ neudržala sa herečka Mahulena Bočanová. „Fešák s fúzami,“ pridala sa bývalá česká prvá dáma Dagmar Havlová.