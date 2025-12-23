Britská polícia zadržala na propalestínskom proteste aktivistku Thunbergovú.

LONDÝN - Britská polícia v utorok počas propalestínskej demonštrácie v centre Londýna zadržala švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú, uviedla organizácia Prisoners for Palestine. Podľa polície verejne podporovala skupinu Palestine Action, ktorá je v krajine zakázaná na základe protiteroristickej legislatívy. Informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
„Greta Thurnbergová bola zadržaná na základe zákona o terorizme počas protestu skupiny Prisoners for Palestine,“ uviedla spomínaná propalestínska organizácia vo svojom vyhlásení. Londýnska polícia zadržanie 22-ročnej Thunbergovej potvrdila.
Vyjadrila podporu väzňom Palestine Action
Aktivistka údajne na proteste držala transparent s nápisom: „Podporujem väzňov Palestine Action. Som proti genocíde.“ Sky News vysvetľuje, že Thunbergová tak prejavila podporu viacerým členom tejto zakázanej skupiny, ktorí sú momentálne vo väzbe.
Aktivisti nastriekali červenú farbu na budovu
Demonštrácia sa konala pred centrálou spoločnosti Aspen Insurance, ktorá poskytuje služby izraelskému výrobcovi vojenského materiálu Elbit Systems. Dvaja aktivisti na fasádu budovy ešte pred príchodom polície nastriekali červenú farbu, dodáva Sky News.
Zákaz skupiny podľa britskej protiteroristickej legislatívy znamená, že porušením zákona je aj verejné vyjadrovanie podpory pre Palestine Action. Na sérii demonštrácií už za tento čin britská polícia v uplynulých mesiacoch zadržala stovky osôb.