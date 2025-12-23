POZOR na falošných koledníkov: Pri Bratislave operuje skupina podvodníkov, vydávajú sa aj za poštárov či charitu

MALINOVO - Sviatočné obdobie, ktoré by malo byť časom pokoja a pohody, sa každoročne stáva aj príležitosťou pre rôznych podvodníkov. Najnovšie na to upozorňuje obecný úrad v Malinove, ktorý varuje obyvateľov pred falošnými koledníkmi, ktorí sa snažia získať peniaze alebo iné dary od ničnetušiacich ľudí.
Podľa samosprávy sa môžu po obci pohybovať osoby, ktoré sa vydávajú za smetiarov, zástupcov charitatívnych organizácií či iné známe autority. Ich cieľom je jediné – vylákať finančnú hotovosť alebo cennosti.
Ide im o peniaze v keši a o iné dary
"Počas sviatkov sa opäť môžu objaviť aj falošní koledníci, ktorí od vás môžu pýtať finančnú hotovosť alebo iné dary," upozorňuje obecný úrad Malinovo. Ako ďalej zdôrazňuje, ide o praktiky, ktoré sa pravidelne opakujú najmä v období sviatkov, keď sú ľudia otvorenejší a menej obozretní.
Samospráva zároveň jasne odmieta tvrdenia, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru. "Skutoční smetiari ani charitatívne organizácie nikdy nepýtajú peniaze priamo pri dverách," tvrdí obecný úrad Malinovo s tým, že legitímne organizácie ako Červený kríž či Únia nevidiacich a slabozrakých majú oficiálne a transparentné formy zbierok.
Občanom obec odporúča zvýšenú opatrnosť. V prípade pochybností je vhodné žiadať preukaz totožnosti a overiť si, koho daná osoba skutočne zastupuje. "Ak máte akékoľvek pochybnosti, overte si ich príslušnosť a totožnosť," uvádza obecný úrad Malinovo.
Ak ste podvodníkov odhalili, oznámte to včas polícii
Zároveň apeluje na to, aby ľudia podvodníkov bezodkladne nahlásili polícii. "Podozrivé osoby okamžite nahláste na políciu na čísle 158," dodáva samospráva.
Na záver obec dôrazne varuje, aby obyvatelia falošných koledníkov v žiadnom prípade nepúšťali do svojich domov a neposkytovali im žiadne peniaze ani dary. Opatrnosť môže podľa nej zabrániť nielen finančným stratám, ale aj vážnejším bezpečnostným incidentom.