Smutné Vianoce Chucka Norrisa: Zomrela jeho prvá žena, milovali sa už od strednej školy!

TEXAS - Tohtoročné sviatky budú pre jeho rodinu veľmi bolestivé! Legendárny herec Chuck Norris (85) sa zveril svetu s veľmi smutnou správou. V uplynulých dňoch zomrela jeho prvá manželka Dianne Holechek. Mala 84 rokov.
Smutnú správu oznámil slávny herec prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook. Tam zverejnil ich spoločnú čierno-bielu fotografiu. Na nej pózujú spoločne so synmi Mikeom (63) a Ericom (60).
„S hlbokým zármutkom sa delím o správu, že moja bývalá manželka Dianne zomrela. Po 30 rokoch manželstva sme dokázali nájsť spôsob, ako zostať blízkymi priateľmi, a tie roky priateľstva pre mňa znamenali celý svet,“ napísal Chuck vo svojom príspevku. „Dianne bola úžasný človek. Bola láskavá, inteligentná a žila život naplno. Jej prítomnosť v mojom živote nikdy nebude zabudnutá. Bola tiež milujúcou a oddanou matkou našich synov Mikea a Erica, ktorí boli vždy jej najväčšou pýchou,“ dodal.
Chuck Norris a Dianne Holechek sa spoznali ešte na strednej škole, kde sa do seba zamilovali. Svoje "áno" si povedali krátko po maturite, v roku 1958. Ich manželstvo trvalo 31 rokov. „Hoci naše životy napokon nabrali iné smery, naďalej sme k sebe cítili hlbokú náklonnosť a navždy si uchovám spomienky, ktoré sme spolu vybudovali,” uzavrel Norris. Ten sa v roku 1998 oženil s modelkou Genou O´Kelley, s ktorou má dvojičky.
Ako hercov syn pre TMZ uviedol, Dianne zomrela pokojne vo svojom dome v Texase. Dlhé roky trpela demenciou. „Sme vďační, že už viac netrpí. Bola najlepšia, úžasná matka. Sme šťastní, že sme ju mali,” povedal.