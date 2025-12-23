Sochu hrdinu poliali farbou! Litovský súd poslal troch mužov na roky do väzenia: Konať mali v prospech Ruska

VARŠAVA - Litovský súd v utorok odsúdil troch mužov za poškodenie sochy hrdinu odboja proti sovietskej okupácii. Muži boli obžalovaní z konania v prospech Ruska za úplatu, čo dvaja z nich popreli. Informuje o tom agentúra AFP.
Dvaja estónsko-ruskí štátni príslušníci a jeden ruský občan boli odsúdení na tresty odňatia slobody v trvaní od dva a pol do štyroch rokov za pomoc inému štátu a poškodenie sochy protisovietskeho partizána Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa. Miestne médiá uviedli, že jeden z mužov priznal, že sochu v meste Merkine v januári 2024 poliali červenou farbou v mene ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, zatiaľ čo ďalší dvaja obvinenia popierajú.
Muž povedal, že nepozná totožnosť osoby, ktorá si vandalizmus objednala. Motivovali ho výlučne peniaze a nevedel údajne ani to, že pomaľovali sochu hrdinu odboja.
Ramanauskas-Vanagas bol učiteľ, ktorý sa po sovietskej okupácii Litvy pridal k protisovietskemu partizánskemu odboju. V roku 1956 ho zatkla sovietska tajná polícia KGB. Bol brutálne mučený, odsúdený na smrť a popravený v roku 1957 vo Vilniuse. Miesto jeho pochovania bolo dlhé desaťročia neznáme, jeho pozostatky identifikovali až v roku 2018. Ako symbol odporu voči sovietskej okupácii ho následne pochovali so štátnymi poctami.