Kuriózna dovolenková NEHODA markizáckej exfarmárky: Najprv spálené pery a teraz… Toto sa len tak nevidí!

TURECKO - Exfarmárka Karin Dvořáková (27) má na kuriózne nehody zjavne talent. Nie je to tak dávno, čo si na dovolenke spálila pery. No a v týchto dňoch sa slnko opäť nepríjemne pohralo s jej pokožkou - tentokrát si spálila... Toto sa ti ako podarilo?!

Karin Dvořáková by sa slnku mala radšej úplne vyhýbať. Nie je to tak dávno, čo sa na sociálnej sieti Instagram sťažovala, že si na dovolenke spálila pery... A teraz sa jej opäť podarilo si nadmerne opaľovať časť tela, s ktorou väčšina ľudí bežne problém nemá. Niekto si spáli ramená, iný nos... A exfarmárka prsty na rukách.

Aj tentokrát sa o svoju bizarnú dovolenkovú nehodu podelila na sociálnej sieti Instagram. „Ahojte, všetkým chcem popriať krásne ránko. Chcem sa vám posťažovať - ja nerozumiem, či sa to deje vám tiež, ale každú dovolenku alebo každé cestovanie, čo mám v poslednej dobe, mi furt niečo je,“ hovorí vo videu Karin, ktorá sa zaprisahala, že celý deň nevyjde na slnko a vyhýbať sa bude aj alkoholu.

„Mám spálené prsty, ale tak extrémne, že ma to normálne štípe, bolí a to proste odvtedy, jak som prišla. Naposledy to boli pery spálené a teraz prsty. Spálila som si aj ksicht,“ vymenovala postihnuté oblasti svojho tela bývalá farmárka, ktorá si aktuálne užíva dovolenku v spoločnosti svojho snúbenca Mareka, Zuzany Plačkovej a jej manžela Reného.