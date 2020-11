Markizák sa rozhodol rozviesť: Manželke to oznámil vo vysielaní!

Manželka tváre známej z obrazoviek Markízy sa o rozvode dozvedela z vysielania!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Markizácky farmár Vlado Nikolayev (44) išiel do reality šou ešte ako ženatý muž. Doma ho čaká manželka a syn... No na statku mal asi dostatok času na prehodnotenie svojho života. Rozhodol sa totiž rozviesť - žena sa to dozvedela z televíznych obrazoviek!