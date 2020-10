Markizácka farmárka má problém: Úplne holá a potom... Trest!

BANSKÁ BYSTRICA - Dodržiavať pravidlá je základným pravidlom každej komunity. To by po farmárskom zážitku mala vedieť aj Karin Dvořáková. Lenže rozhodla sa verejne pochváliť svojou nahou krásou...

Karin Dvořáková sa zviditeľnila na Markíze v rámci Farmy X. Už tam bolo jasné, že Banskobystričanka nie je žiadna hanblivka.

Po účasti v šou si dala zväčšiť poprsie a odvtedy je vo väčšine prípadov ústredným bodov jej fotografií na sociálnych sieťach. A jej chuť ukazovať sa verejne ju neprešla ani po zásnubách.

Najnovšie dokonca brunetka zverejnila záber úplne bez šiat, kde jasne vidieť, že ho vyhotovil jej budúci manžel. Zrejme mu vôbec nevadí, že sa jeho milá pretŕča holá na Instagrame.

Zdroj: Instagram KD

No niekomu inému to vadilo... Pravdepodobne niekto nahlásil Karinin záber ako nevhodný a rovnako ho následne vyhodnotil aj samotný Instagram. A prišiel trest – fotografiu jej zmazali. Čo v princípe nie je žiadna tragédia, ale Dvořákovú to dosť vzalo a nahlasovateľom sa poriadne povyhrážala.

Ktovie, či si do budúcnosti vezme ponaučenie alebo bude stále testovať hranice sociálnych sietí, kde by tiež mala dodržiavať isté pravidlá. Inak prídu dôsledky a po častejšom porušovaní už nemusí ísť len o zmazanie jedného príspevku...

Zdroj: Instagram KD