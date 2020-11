Slovenská speváčka iba v bielizni: S týmto telom stále nie je spokojná!

BRATISLAVA - Pred pár dňami to boli dva roky, čo speváčka a herečka Dáša Mamba Šarközyová porodila syna. Neskôr sa s vervou pustila do cvičenia a inšpiruje aj ostatné mamičky. teraz sa pochválila aktuálnou postavou, ale... Stále nie je úplne spokojná!

Niekoľko mesiacov po narodení syna Manola sa Mamba Dasha pustila do cvičenia. Niektoré mamičky motivovala, iným ženám sa jej progres nezdal dostatočný.

Pred pár dňami jej malý poklad oslávil dva roky a Dáša sa teraz rozhodla opäť pochváliť svojím pokrokom. Na sieti Instagram zverejnila fotografiu v bielizni.

Zdroj: Instagram DŠ

Zrejme aj kvôli neprajníkom je však možnosť komentovania pri tomto zábere vypnutá. Mamba pritom vyzerá naozaj dobre a vyše 5000 ľudí jej snahu odmenilo lajkom.

Ona sama však ešte úplne spokojná nie je. „Ešte to nie je to, čo by som chcela – ale pracujem na tom,” ubezpečila všetkých, ktorým by sa jej postava nepozdávala.

V príbehoch zároveň zverejnila záber spred 4 rokov. Zrejme práve k postave a vyrysovanejšiemu brušku z toho obdobia sa chce priblížiť. Držíme teda palce!