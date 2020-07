Pred týždňom jej naložili za postavu a dnes... FOTO slovenskej speváčky v plavkách!

Dáša Šarközyová

BRATISLAVA - Ešte to nie sú ani dva roky, čo sa Dáša Šarközyová alias Mamba Dasha (30) stala matkou. Niekoľko mesiacov po pôrode sa pustila do cvičenia, no niektorým ľuďom sa jej výsledky akosi nepozdávali. Zrejme aj preto mala speváčku obavu, keď najnovšie zverejnila zábery v plavkách.