Sexi postavička HORE BEZ: Slovenská speváčka sa chváli telom... iba v NOHAVIČKÁCH!

EGYPT - Konečne spokojná?! Ešte pred pol rokom mala speváčka Dáša Šarközyová k svojej postave výhrady. Teraz sa však rozhodla pochváliť telom, a to v plnej paráde. Na sociálnu sieť zavesila fotku iba v nohavičkách.

Začiatkom novembra 2018 porodila speváčka Dáša Šarközyová alias Mamba Dasha svoje prvé dieťa. Niekoľko mesiacov po narodení malého Manola sa pomaly pustila do cvičenia. No ani dva roky po pôrode nebola spokojná.

Fotografia Mamby z novembra 2020 Zdroj: Instagram DŠ

„Ešte to nie je to, čo by som chcela – ale pracujem na tom,” vyhlásila v novembri 2020. Odvtedy už uplynul nejaký ten mesiac a zdá sa, že situácia sa zmenila. Aspoň tomu nasvedčuje najnovšia fotografia na Mambinom profile na sieti Instagram.

Speváčka sa totiž počas dovolenky v Egypte rozhodla verejne ukázať svoje telo. No necvakla sa v plavkách – fanúšikom sa ukázala iba v nohavičkách a hore bez. Prsia si, samozrejme, zakrýva rukou, no aj tak pôsobí tento záber viac než sexi.

Na odsudzujúce komentáre – či už kvôli nahote alebo postave, však brunetka zvedavá nie je, a tak pri tomto príspevku možnosť komentovania radšej dopredu vypla.