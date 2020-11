Tinin bývalý po rozpade manželstva: Dohadom o novej žene je koniec a... TOTO je jeho frajerka!

„Ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať. Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,” napísal vtedy raper, ktorý má s Tinou dcérku Aničku, spoločne vychovávali aj jej syna Lea z prechádzajúceho vzťahu s Richardom Lásikom.

Ako to už býva, po tejto správe, ktorá mnohých zarazila, sa vynorilo mnoho špekulácií. Mezdi nimi aj to, že sa Separ zahľadel do mladej blondínky menom Cynthia. A to len preto, že ako modelka nafotila kolekciu jeho oblečenia, dokonca sa objavila v jeho videoklipe. Na sociálnej sieti potom uverejnila spoločný záber so Separom, ku ktorému prihodila emotikon srdiečka. To mnohým stačilo, aby mali "jasno". Tinin bývalý to svojím spôsobom poprel, lenže otázky, ako to je, mu fanúšikovia kladú až dodnes.

Separ hovorí, že po rozchode sa žiadne drámy nekonajú. S Tinou majú naďalej dobré vzťahy. Zdroj: Instagram M.Č.

Najnovšie im dal na Instagrame priestor, aby sa pýtali na všetko, čo ich zaujíma. Prišlo teda aj k súkromiu. „Je pravda, že chodíš s Cynthiou?” spýtal sa niekto z jeho priaznivcov, na čo Separ zareagoval. „Nie. Som slobodný a tak to určite nejakú dobu aj zostane,” odpovedal absolútne jasne. Prvá priečka v jeho srdci patrí úplne inej žene. Lepšie povedané - žienke.

A síce dcérke Aničke, ktorú označil ako svoj najväčší životný úspech aj svoju frajerku. „Stále je to tatova frajerka a navždy budeme mať extrémne silné puto. Rozchodom s Tinou sa na našom vzťahu nič nezmenilo a ani nezmení. Samozrejme, ani s Leom,” uviedol raper, keď sa ho fanúšikovia na Instagrame spýtali, ako sa má jeho maličká.