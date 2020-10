Smrť blogera Jozefa Kmeťa (†47): Obrovské problémy so srdcom, dýchaním a obezitou... Zúfalo žiadal o pomoc už v roku 2015!

„Milí priatelia, nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí neveria na koronavírus, ani nič podobné. Živým príkladom COVIDU-19 som ja. Dnes ma berie sanitka do nemocnice, pretože moje dýchanie sa veľmi, veľmi zhoršilo. Ide o vážny stav, kedy ide pre mňa sanitka a odváža ma na infekčné oddelenie. Ja by som bol veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len chripôčka, začali konečne posielať do zadku,“ nechal sa počuť vo videu ešte v pondelok ráno.

Jeho posledný odkaz verejnosť absolútne vydesil. Publicista ledva rozprával, bolo vidieť, že má obrovský strach, a ťažko dýchal. Len pár hodín po svojom varovaní zomrel. Podľa najnovších informácií z jeho okolia mal skonať ešte v sanitke, na ktorú vraj s manželkou čakali takmer hodinu. Zverejnené zábery sa však stali varovným prstom pre všetkých, ktorí o ochorení pochybovali, príspevok dokonca zdieľal aj premiér Igor Matovič. No časť verejnosti sa začala búriť a hovoriť o tom, že túto tragédiu ľudia zneužívajú. Aktuálne sa totiž do popredia dostal jeho blog z roku 2015.

Publicista Jozef Kmeťo zomrel krátko po tom, čo na Facebook pridal mrazivé video Zdroj: Facebook J.K.

Hoci niet pochýb o tom, že sa na stave blogera koronavírus výrazne podpísal, obrovské zdravotné problémy mal už pred piatimi rokmi, kedy zverejnil blog, kde zúfalo volal o pomoc. Už vtedy priznal, že má ťažké problémy so srdcom, obezitou a veľké ťažkosti s dýchaním. Jeho stav sa podľa jeho slov rapídne zhoršil, keď mal 26 rokov a skončil hospitalizovaný v nemocnici.

V tom čase vraj vážil 120 kilogramov, no zrazu začal priberať čoraz viac, objavovať sa začali ďalšie zdravotné komplikácie, s ktorými si nevedel rady. „Toto priberanie sa najviac podpísalo na mojom srdiečku... Nepravidelný sínusový rytmus ma priviedol ku kardiológovi, k liekom a k problémom, ktoré by som neprial ani najväčšiemu nepriateľovi. Začalo sa mi ťažko dýchať, problémy so srdiečkom ma doslova ničili, nielen po zdravotnej stránke, ale aj na duchu...," uviedol vo svojom blogu. Tam prezradil aj to, že napriek jeho snahe o liečbu sa mu spätnej väzby od lekára nedostalo.

Zomrel publicista Jozef Kmeťo Zdroj: Facebook J.K.

„Priberám stále. Mám pocit, že priberám už každý týždeň o jedno kilo, sám sebe sa hnusím. Moje srdce mi dáva každý deň vedieť, že som veľmi silný a že už ma nevládze ťahať. Ťažko sa mi dýcha, sú dni, keď ma akoby dusí, nemôžem sa nadýchnuť, akoby ma tlačilo na srdci. Pomoci sa nemôžem dovolať, pritom som už prosil aj môjho obvodného lekára o nejaké riešenie môjho stavu. Jeho odpoveď bola, že nevie. Aj keď tomu nebudete veriť, ale toto je jeho odpoveď na moje "volanie o pomoc". Viem, že zrejme mi už veľa času neostáva, tým, že priberám, príde deň, kedy mi srdce vypovie službu a ja zomriem,” zveril sa pred piatimi rokmi.

„Mám 42 rokov a moja budúcnosť je neistá, ak sa doslova nestane zázrak, meno Jozef Kmeťo bude vyryté už len na náhrobnom kameni,” napísal v závere blogu, pričom z jeho slov behá mráz po chrbte. Koronavírus, ktorý mu bol potvrdený len pár dní pred smrťou, mu na zdravotnej pohode určite nepridal. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Celý jeho príspevok si môžete prečítať TU.