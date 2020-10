Dráma na Farme: Obrovské bolesti, musela ho odviezť sanitka!

Do rúk lekárov sa dostal Henrik Szabo, ktorého opäť seklo. Tentokrát však svoj stav rozchodiť nevedel. V bolestiach si ľahol na lavicu a potom sa už sám pohnúť nedokázal. „Pomáhal mi pri dojení a seklo ho v krížoch. Má veľké bolesti v chrbte, ja sám mám s tým skúsenosti, " vysvetľoval Noro, kým sa Henrik pobral do domu a svojim kolegom tvrdil, že by to malo prejsť.

Henrika Szaba museli ratovať záchranári Zdroj: TV MARKÍZA

Aquaman mal obrovské bolesti Zdroj: TV MARKÍZA

Lenže neprešlo, a tak sa na neho prišli poozrieť zdravotníci. Tí si ho najprv prezreli a potom ho za pomoci ďalšieho farmára postavili a odviedli do postele. Jeho stav sa však vôbec nezlepšil, práve naopak. Začal mať obrovské bolesti. Farmár týždňa teda musel opäť privolať lekárov. Tí sa však rozhodli, že Henrikove problémy si vyžadujú prevoz do nemocnice.

Statný Aquaman sa teda z posledných síl pozviechal a nastúpil do sanitky. „Keď povedia, že to bude v pohode a budem mať možnosť, tak sa vrátim," prisľúbil svojim kolegom, na zatiaľ nič nie je isté. Ako to napokon celé dopdne, sa dozvieme už v najbližších dňoch!

Zdroj: TV MARKÍZA

Henrik Szabo musel kvôli svojmu zdravotnému stavu opustiť Farmu Zdroj: TV MARKÍZA