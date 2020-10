Fabušová prehovorila o nehode s Kollárom: 9 zlomenín a... TOTO je vraj dôvod, prečo s ním bola!

Prvé vyjadrenie vylepšenej brunetky smerovalo k tomu, že skončila na JIS-ke. Celú situáciu však viac komentovať nechcela a odmietla sa vyjadriť k tomu, čo vôbec v sobotu robila v aute predsedu parlamentu. Najnovšie sa však predsa len rozhodla, že prehovorí. Pre zensky.web.sk uviedla, že to, že skončila v spoločnosti Kollára, bola v podstate len náhoda.

vysvetlila Fabušová, ktorá je stále hospitalizovaná rovnako ako Boris Kollár.

Fabušová aj Kollár sa počas nehody vážne zranili. Zdroj: Instagram M.F.

Ten utrpel zlomeninu druhého krčného stavca, podľa našich informácií je aktuálne už po operácii, zisťovali sme aj to, čo ho teraz čaká. "Predseda Národnej rady Slovenskej republiky p. Boris Kollár dnes absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne," informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. Čo sa týka zdravotného stavu Fabušovej, tá je na tom podstatne horšie.

Pre vyššie spomínaný portál priznala, že utrpela dovedna 9 zlomenín. „Aktuálne som stále na JIS-ke, zdravotne som na tom veľmi zle, mám nepredstaviteľné bolesti, zlomených 7 rebier, kľúčnu kosť a štvrtý krčný stavec,“ prezradila brunetka, ktorá sa aktuálne prezentuje ako vizážistka a módna návrhárka, ktorú malo do rúk lekárov dostať večerné zháňanie liekov a vitamínových doplnkov.

A čo teda mohla Fabušová zháňať večer v lekárni kvôli problémom s tetániou? Pýtali sme sa odborníka.

„Tetanický syndróm, alebo teda tetánia je novodobé obmedzenie. Týka sa najmä mladých ľudí, čo ale nie je pravidlom. Ide o zvýšenú dráždivosť nervového systému, ktorá vzniká zmenami v množstve minerálov v medzibunkovej tekutine. Laicky povedané, telo pracuje na maximum a kvôli stresu vylúči väčšiu časť minerálov. Za pôvodcu tetánie sa udáva ľudská psychika. To ale neznamená, ako sa v našej spoločnosti častokrát mylne predpokladá, že je človek nejakým spôsobom psychický slabý, odlišný, že s ním niečo nie je v poriadku. Na liečbu tetánie sa využívajú hlavne anxiolytiká. Tie potlačujú úzkosť a pôsobia tlmivo na centrálnu nervovú sústavu. Anxiolytiká benzodiazepínového typu (k nim patrí aj bromazepam známy ako Le**urin, alprazolam - Ne**ol a ďalšie). Využívajú sa aj anxiolytiká na ,,prírodnej" báze. Ďalšie lieky môžeme hľadať v prírode, a to napríklad ľubovník bodkovaný, valeriána lekárska, medovka lekárska, chmeľ obyčajný či ženšen pravý. Mimoriadne dôležitá je suplementácia vitamínov a minerálov, pri tetánii sa využíva najmä horčík (magnérzium) vitamín C, vitamín D3, vápnik či zinok," povedal nám Peter Szabo, ktorý sa venuje ľuďom trpiacim týmto syndrómom.