Krach biznisu! Robo Papp kvôli pandémii zatvára kaviareň: Obrátil sa na Matoviča!

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu a následné opatrenia nariadené vládou sú obrovskou skúškou pre všetkých podnikateľov. Bohužiaľ, mnohí z nich prekážky, ktoré im aktuálna situácia vytvára, nezvládnu. Biznis skrachoval aj spevákovi Robovi Pappovi (38). Včera oznámil, že svoju malú kaviareň zatvára. Priestory prevádzky musí vypratať do konca týždňa... A so žiadosťou o pomoc sa obrátil priamo na premiéra Igora Matoviča (47)!

Mnohí si svoj biznis dlhé roky budovali, niektorí doň vložili nemalé peniaze, no aktuálne nariadenia, ktoré vláda nastavila v súvislosti s pandémiou koronavírusu, sú obrovskou skúškou nielen pre začínajúcich, ale aj ostrieľaných podnikateľov. Svoje by o tom najnovšie vedel rozprával aj slovenský spevák Robo Papp.

Okrem hudby ho totiž živila aj malá kaviarnička, ktorú mal spolu s manželkou v jednom z bratislavských biznis centier. Útulný podnik, v ktorom pracoval len on a jeho milovaná polovička, však hlási krach. Hudobník oznámil, že svoju firmu musí kvôli neustále sa meniacim opatreniam zatvoriť. „Vďaka nezmyselným a stále sa meniacim nariadeniam tejto vlády sme museli ukončiť fungovanie našej kaviarne,“ napísal na Facebook Papp.

„Do piatka musíme uvoľniť priestor. Na prenos niektorých zariadení sú potrební štyria chlapi. Som tu ja, troch ešte potrebujem. Keďže je zákaz vychádzania, kamoši mi pomôcť nesmú,“ podelil sa hudobník o svoje problémy. Obrátil sa preto priamo na toho najkompetentnejšieho - premiéra Igora Matoviča. „Rád by som sa opýtal, pán Igor Matovič, či mi uvoľníte na zajtra troch vojakov alebo môžem poprosiť troch policajtov, ktorí ma možno zajtra po ceste z domu skontrolujú,“ napísal na web.

Robo Papp informoval o zatvorení kaviarne na svojom Facebooku. Zdroj: Facebook R.P.

Pappa sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám o svojej kaviarni prezradí viac. „Máme maličkú kaviareň s manželkou, ktorá fungovala v rozbehu desiaty mesiac, keď začala prvá vlna korony. Sme v office budove, kde 90% našich zákazníkov tvoria ľudia, ktorí tu pracujú. Druhé kolo nariadení vlády sme už, bohužiaľ, nezvládli, keďže ja ako spevák veľkú časť tohto roku nemôžem zarábať, a teda nemôžem kaviareň dotovať,“ povedal pre Topky.sk nešťastný majiteľ.

„Zamestnaní v kaviarni sme boli len my dvaja s manželkou. Nariadenia vlády sú, bohužiaľ, tak nezmyselné, že ani pri vypratávaní kaviarne mi nesmú pomôcť kamaráti, lebo by porušili zákaz vychádzania. V tomto období sme bez príjmov, no sme nútení asi zaplatiť firmu, ktorá nás presťahuje, keďže pracovať sa tento týždeň ešte môže,“ pokračoval Papp, ktorý sa však svojho sna úplne nevzdáva.

Keď sa situácia upokojí, rád by si otvoril kaviareň opäť. „Keď sa situácia ustáli, verím, že otvoríme ďalšiu kaviareň, pretože nás to s manželkou veľmi baví a naša práca nás teší. Držím palce všetkým ľuďom, ktorí sa v týchto dňoch potýkajú s podobnými problémami a odkazujem im, aby nestrácali nádej,“ odkázal ďalším slovenským podnikateľom hudobník. V jeho plánoch do budúcna mu teda držíme palce!

Kaviareň mal Robo Papp so svojou manželkou. Zdroj: Facebook R.P./Roman Reissmuller