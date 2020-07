Spevák Robo Papp sa pred 3 týždňami oženil a teraz? Čakáme bábätko!

Na Štedrý deň sa spevák Robo Papp zasnúbil so svojou láskou Veronikou, o ktorej tvrdí, že od začiatku vedel, že je ta pravá a raz si ju vezme. A tak sa aj stalo. Pred tromi týždňami mala dvojica svadbu, na ktorej boli v bielom všetci. Nielen ženích a nevesta. Tí mali dokonca oblek a šaty objednané z Číny a ako prezradila čerstvá pani Pappová, jej svadobná princeznovská róba sa už stihla aj predať.

Dvojica sa zasnúbila na Štedrý deň pred Modrým kostolíkom. Zdroj: Instagram R.P.

Svadba prebehla v komornej atmosfére, mali len zopár hostí a obrad prebiehal v krásnom prostredí v Modre. O detailoch totiž prišli čerství mladomanželia porozprávať do markizáckeho Telerána a prezradili aj čosi viac. To, že majú prekvapenie, avizoval spevák už v upútavke a pozvánke pre ľudí, aby sledovali vo štvrtok ráno Markízu.

Tam boli hosťami Romana Juraška a Lenky Šóošovej, ktorým prezradili sladké tajomstvo. „Prekvapenie sme vám chceli povedať, keďže vy ste naši kamaráti, teraz už to budú vedieť všetci. Čakáme bábätko. Sme si povedali, že už to nebudeme tajiť,“ vyrukoval s novinkou Robo.

„Gratulujeme, hlavne nech to je zdravučké. Super,“ ihneď im blahoželala moderátorka. Slova sa chytil aj Roman, ktorý má so svojou partnerkou tiež dieťatko. „To je to najkrajšie, čo sa môže páru stať, takže vám držíme palce, aby ste boli šťastní už ako manželia a ako rodičia. Hlavne, aby to zdravie bolo,“ gratuloval. Robo už má dcéru z predchádzajúceho manželstva a tá sa teraz dočká bračeka alebo sestričky.