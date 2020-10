Ďalšia plastika! Dara Rolins zmenená v tvári: Kvôli operácii nosa išla až na Ukrajinu!

PRAHA/KYJEV - Fanúšikovia si to všimli! Dara Rolins (47) sa netají tým, že svoje telo už niekoľkokrát zverila do rúk plastickým chirurgom. Prsia, nos... Ten jej dokonca upravovali niekoľkokrát. A naposledy pred pár týždňami. Kvôli novej operácii išla až na Ukrajinu!

Dara Rolins patrí k tým známym ženám, ktoré svoj výzor za roky kariéry podstatne zmenili. Nos aj prsia totiž zverila do rúk plastických chirurgov, ktorí si ich zobrali do parády. „Väčšie prsia dokážu žene zdvihnúť sebavedomie a aj v prípade môjho nosu, ktorý som si nechala opraviť, išlo o vyriešenie rovnice fotogenickejšieho tvaru, nie získania väčšieho množstva sebalásky,“ povedala nedávno na margo svojich úprav speváčka.

No a práve nos je ten, s ktorým plavovláska stále nie je stopercentne spokojná. Alebo aspoň donedávna nebola. Dara totiž opäť podstúpila operáciu nosa. A vycestovala za ňou až do ďalekého Kyjeva. Plastický chirurg, ktorému sa mimochodom v týchto dňoch zverila do rúk aj Zuzana Plačková, sa záberom so slovenskou speváčkou pochválil na Instagrame.

Dara Rolins o plastikách a vylepšeniach: Nie som dokonalá, ale som ku*evsky cool!

„S tou najkrajšou a najokúzľujúcejšou šťastnou ženou s novým nosom,“ napísal v popise k fotke. A zverejnil aj nové číslo magazínu, kde bola minulý mesiac Dara na titulke. Je teda jasné, že operácia prebehla len nedávno. Pre čas.sk potom známa Slovenka všetko priznala.

Plastický chirurg sa svojou celebritnou pacientkou pochválil na Instagrame. Zdroj: Instagram Dr. Ivanchuk

„Môžem vás upokojiť, že žiadne lámanie a veľké operácie môjho nosa nekonali. Na odporúčanie som odletela na predĺžený víkend do Kyjeva, kde mi doktor konečne spriechodnil obe nosné dierky a ja môžem asi po 10 rokoch konečne voľne a zhlboka dýchať,“ vyjadrila sa Rolins.