Najväčšia chyba života? Dara Rolins vytočila Karla Gotta... Roky jej to nemohol odpustiť!

Zvonky šťastia boli úspešné nielen u nás, ale aj za hranicami. V Nemecku, kde mal Karel Gott druhú kariéru, bodovali pod názvom Fang das licht. A Nemci si na koncertoch zamilovali aj samotnú Darinku Rolincovú.

Preto jej Gottovo vydavateľstvo navrhlo zmluvu. Lenže ponuka išla úplne mimo jej predstáv. „Chceli, aby som pokračovala v nakreslenej línii. proste pop pre starších a pokročilých. Chceli ma navliecť do dirndlu,” prezradila Dara pre Forbes. A ako puberťáčke sa jej to vôbec nepáčilo. Hoci finančná stránka bola zaujímavá.

A zrejme vďaka peniazom a možnosti rozbehnúť zahraničnú kariéru Karlovi Gottovi ani Ladislavovi Štaidlovi nenapadlo, že by mladá Slovenka mohla zmluvu odmietnuť. „Všetci sa tvárili, že mi predkladajú svätý grál. Navyše v západných markách. Potom som tam sedela ja a moja mama. Nikto nepočítal s tým, že by som povedala niečo iné než jedno veľké áno. A ja som povedala: Nein. Danke schön, aber nicht,” uviedla Dara v rozhovore.

Gott sa vraj po jej rozhodnutí zrútil a považoval za hlúpe takúto ponuku odmietnuť. „A dlho mi to nemohol odpustiť, lebo skôr zabudnúť. Až po niekoľkých rokoch mi povedal, že voči mne od toho času cíti veľkú úctu. Že si dlho myslel, že som urobila najväčšiu chybu svojho života, ale že si ma za to vlastne váži,” povedala Dara, ktorá vo svojej dnešnej kariére rozhodne nespieva pre pamätníkov a neoblieka sa do kroja.