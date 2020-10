Tehotná Christová sa vydala: Supertajná svadba… Mesiac to skrývali!

BRATISLAVA - Zasnúbila sa ešte v roku 2015, no svadbu stále odkladala! Všetko zmenila až informácia, že je tehotná. Reč je o dcére Ivany Christovej (50), Daniele (26). Len pár dní po tom, ako sa prevalilo, že brunetka čaká dieťa, sa totiž v úplnej tajnosti vydala!

O ďalšiu veľkú novinku sa Daniela podelila až v týchto dňoch, teda celý mesiac po tom, čo priateľovi povedala svoje áno. „One month,“ napísala po anglicky hashtag k fotke, na ktorej vidno obrúčky. Veľký životný krok potvrdzuje aj zmena mena na jej instagramovom profile - už mesiac je z Daniely pani Zajíček Christová.

Daniela priateľovi Milošovi prisľúbila svoju ruku ešte v decembri roku 2015. Svadba do roka a do dňa sa však nekonala. „Vieme, kde to bude, viem približne, aké šaty chcem. Určite tam budú zahrnuté aj tradície,“ povedala nám v apríli 2017 s tým, že vydávať sa chce určite v letnom období. Obrad pod rúškom pandémie si však zrejme nepredstavovala.

K zorganizovaniu svadby práve v tomto nehostinnom období však snúbencov dohnala ďalšia veľká novinka. Len pár dní predtým, ako si oficiálne povedali svoje áno, sa totiž na verejnosť dostala správa, že brunetka nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko. Na Instagrame sa napokon pochválila aj záberom s tehotenským bruškom.

Slávnu mamu, prvú novodobú Miss Československa, Ivanu Christovú sme v tejto súvislosti kontaktovali, aby nám dcérinu svadbu v krátkosti opísala. Na našu správu však doposiaľ nereagovala. Novomanželom a budúcim rodičom v každom prípade prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!