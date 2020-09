Svadbu stále odkladá, ale... Christová je TEHOTNÁ!

BRATISLAVA - Zásnuby prebehli už dávno, no na svadbu stále nemá čas. Hoci Daniela Christová (26) už mala o svojej veselici nejaké konkrétne predstavy, stále sa jej ju nepodarilo zorganizovať. Zato sa im s priateľom zadarilo na inom poli. Čoskoro sa stanú rodičmi!

Daniela Christová sa zasnúbila v decembri 2015. Svadba do roka a do dňa sa však nekonala. Ako nám kráska prezradila, na veselicu si pre pracovné vyťaženie nevedela nájsť čas. I keď už nejakú predstavu o nej mala. „Vieme, kde to bude, viem približne, aké šaty chcem. Určite tam budú zahrnuté aj tradície,“ povedala nám v apríli 2017 s tým, že vydávať sa chce určite v letnom období.

Zdroj: Instagram DCH

Za tri roky sa však na jej statuse nič nezmenilo. S partnerom Milošom Zajíčkom ale urobili iný dôležitý životný krok. Daniela je totiž tehotná. Aktuálne to prezradila na sociálnej sieti Instagram, kde sa pochválila aj fotografiou s rastúcim bruškom.