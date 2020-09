Týždeň po tragickej nehode v Bratislave... Prehovoril blízky kamarát Daniely Kralevich: TAKTO to prežíva!

Tá sa doteraz ešte k ničomu nevyjadrila. Vie sa len to, že tesne po nehode skončila v nemocnici, po tragédii vraj skolabovala. Neskôr sa v médiách objavili informácie, že Danielu stráži ochrankár, ktorý sa po jej boku vyskytol už na pohrebe zosnulej manželky Otta Weitera, strážiť ju mal ešte od útokov a vyhrážok, ktorými sa cítila byť ohrozená od konca minulého roka.

Nám sa však s mužom, ktorý bol v Danielinom dome aj po nehode, podarilo skontaktovať. Ako sa ukázalo, nejde o žiadnu SBS. Patrí medzi blízkych kamarátov Kralevich a v čase, keď bol v jej bydlisku nafotený, si bol prevziať topánky, ktoré jej zapožičal. Tie sa u nej nachádzali kvôli tomu, že dotyčný muž, mimochodom bývalý policajt, podniká s priateľkou v oblasti dámskej spoločenskej obuvi a Kralevich mala tovar nafotiť so svojou kolekciou. To je však, logicky, momentálne to posledné, na čo brunetka myslí.

Pod kolesami auta Daniely Kralevich, vyhasol život 18-ročnej študentky gymnázia. Zdroj: Facebook, instagram, topky

My sme sa teda na jej stav spýtali rovno jeho. Na verejnosť sa totiž dostali informácie, že Daniela nad tragédiou neprejavila žiadnu ľútosť. „Nie je to pravda. Daniele to ľúto je, a to veľmi. Zažili ste už niekedy podobnú nehodu na vlastnej koži? Bola šokovaná, nedokázala to spracovať, takéto rozpoloženie sa vyskytuje veľmi často. A to môžem povedať z praxe v zbore, kedy som takýchto prípadov zažil nespočetne veľa. Mnohí si dokonca kvôli šoku nepamätajú čo sa stalo alebo utečú z miesta nehody a trvá nejaký čas, kým k sebe prídu,” vysvetľoval pre Topky.

Muž, ktorého mala Daniela Kralevich po svojom boku, vraj nie je žiadnym ochrankárom. Zdroj: Jan Zemiar

„Ako vôbec niekto môže tvrdiť, že niečo takéto by človeku nebolo ľúto? Veď vyhasol ľudský život. Ona sa určite vyjadrí, no čaká na výsledky vyšetrovania, nič iné momentálne nezostáva,” myslí si. Na miesto nehody sa bol vraj aj osobne previezť. „Nebudem nikoho obhajovať, no ako môže niekto povedať, že išla plnou rýchlosťou? Vy viete odhadnúť rýchlosť, akou ide auto na ceste? To je jedna vec. A druhá, pokiaľ niekoho na prechode nevidíte, nemáte prečo zastaviť či brzdiť. Povedal by som to takto. Svoje povinnosti má vodič a rovnako aj chodec. A niekedy stačí sekunda, zlý uhol, svetlo...” myslí si bývalý člen zboru, ktorý dodal, že špekulácie v tomto momente ničomu nepomôžu.