Zdrvený spevák oznámil tragickú správu: Má štvrté štádium rakoviny... Nádor nemôžu vyoperovať!

LOS ANGELES - O mesiac sa z neho má stať dvojnásobný otec, no on namiesto radosti z očakávania bábätka prežíva obrovský strach. Tom Parker (32), bývalý člen skupiny The Wanted, priznal, že bojuje s rakovinou. A jeho vyhliadky do budúcna vôbec nie sú pozitívne.

Správu o svojom vážnom zdravotnom stave spevák uviedol na Instagrame. Priznal, že mu bol diagnostikovaný glioblastóm – najvážnejší druh nádoru na mozgu. Aktuálne je už vo štvrtom štádiu a čo je najhoršie, nádor nie je možné vyoperovať. „Niekoľko týždňov sme neboli aktívni na sociálnych sieťach a je čas povedať vám prečo,“ napísal na začiatok muzikant, ktorý sa aktuálne rozhodol prehovoriť.

„Nehovorí sa mi to vôbec ľahko, no, žiaľ, diagnostikovali mi nádor na mozgu a už aj podstupujem liečbu. Veľa sme premýšľali, no rozhodli sme sa, že sa nebudeme skrývať ani to tajiť, ale radi by sme urobili jeden rozhovor, v ktorom by sme ozrejmili všetky detaily a dali každému vedieť fakty. Sme v úplnom šoku, no budeme bojovať. Nechceme váš smútok, jediné, čo chceme, je láska a pozitivizmus,“ odkázal muzikant, ktorý sa minulý rok stal otcom dcérky Aurelie Rose, teraz s manželkou čakajú synčeka, ktorý by mal na svet prísť už v novembri.

Spevák Tom Parker bojuje s rakovinou Zdroj: Instagram

Aj napriek desivej diagnóze svoj boj nevzdáva, práve naopak. Popri liečbe by chcel zvýšiť povedomie o tejto chorobe a v pláne majú hľadať všetky dostupné možnosti jej liečby. „Bude to ťažký boj, no s láskou a podporou od všetkých nad tým zvíťazíme,“ dodal Tom, ktorý verí, že spoločne s rodinou sa mu podarí zákernú rakovinu poraziť.