Slovenský spevák urazil Vondráčkovú: Vysmieval sa z jej outfitu a teraz... Verejné ospravedlnenie Helene!

BRATISLAVA - Je známy svojím sarkastickým humorom i tým, že si nedáva servítku pred ústa, no posledné vyjadrenie jeho názoru niektorých pobúrilo. Reč je o Jakubovi Petraníkovi, ktorý si pred pár dňami rypol do Heleny Vondráčkovej...

Popová diva sa objavila v poslednej epizóde Neskoro večer, ktorú vysiela verejnoprávna RTVS. Tam si ju ako hosťa pozval moderátor a zabávač Peter Marcin, no a ako to už v jeho šou býva zvykom, nechýbali rôzne výzvy, zvedavé otázky či jej spevácke vystúpenie. Lenže umelca Jakuba Petraníka zaujalo čosi celkom iné - a síce outift, v ktorom sa Helena dostavila pred televízne kamery a prítomných divákov.

Česká hviezda je známa tým, že sa o svoj vzhľad poctivo stará a hoci má po sedemdesiatke, disponuje aj perfektnou postavou, ktorú sa nikdy nebála ukázať. Outfit v Neskoro večer ale patrí medzi tie odvážnejšie. Rafinovaný vršok s mega hlbokým výstrihom, priľnavá minisukňa a k tomu obtiahnuté čierne čižmy nad kolená sú kombinácia, za ktorú by sa s postavou Heleny nehanbila ani dvadsiatka.

Helena Vondráčkoová na nakrúcanie Neskoro večer zvolila mimoriadne odvážny outfit. Zdroj: RTVS

Takto Jakub okomentoval výber oblečenia českej hviezdy Zdroj: Instagram

No a práve to bolo tŕňom v oku niekoľkých divákov, medzi ktorými sa objavil aj Jakub Petraník. „Keď raz budem mať 90 a budem sa takto obliekať... Zabite ma," napísal na svojom Instagrame na adresu Vondráčkovej. Po tom, čo sa jeho slová objavili v médiách, si však uvedomil, že jeho špecifický zmysel pre humor zrejme každému "nevonia". A tak urobil niečo, čo sa len tak nevidí. Za svoje vyjadrenie sa skrátka verejne ospravedlnil.

Jakub Petraník sa za výrok na adresu Heleny Vondráčkovej verejne ospravedlnil Zdroj: Instagram J.P.

„Veľa ľudí ma pozná takto. Častokrát som sa sarkastický, mám trošku nie úplne vyberaný prejav, ale vždy len v rámci humoru. Niekomu môže prísť vtipný, niekomu nie. Pred pár dňami som videl pani Vondráčkovú v relácii, kde mala dosť odvážny outfit. Tak som si to dal do storky na Instagram a spôsobom sebe vlasným som to okomentoval. Vôbec mi nenapadlo, že to niekto môže použiť. Mrzí ma to. Pani Vondráčková je legenda a vážim si ju. Aspoň teda touto cestou by som sa jej chcel ospravedlniť," uzavrel celú "kauzu Jakub.