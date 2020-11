Spevák (32) zo slávneho boybandu vo 4. štádiu rakoviny: Tumor nejde odstrániť, ale… Obrovský dôvod na radosť!

LONDÝN - Len pred mesiacom spevák Tom Parker (32), ktorý sa preslávil členstvom v boybande The Wanted, oznámil, že bojuje s rakovinou. Má štvrté štádium glioblastómu, čo je najzhubnejší mozgový nádor a nie je možné ho odstrániť. Napriek tomu má v týchto chvíľach obrovský dôvod na radosť!

Mrazivú správu o svojej diagnóze zverejnil slávny spevák pred mesiacom na sociálnej sieti Instagram. „Niekoľko týždňov sme neboli aktívni na sociálnych sieťach a je čas povedať vám prečo. Nie je ľahké o tom hovoriť, ale žiaľ, bol mi diagnostikovaný nádor na mozgu a aktuálne podstupujem liečbu,“ napísal vtedy k fotke svojej tehotnej manželky a malej dcérky Parker.

Zdrvený spevák oznámil tragickú správu: Má štvrté štádium rakoviny... Nádor nemôžu vyoperovať!

Situácia je o to vážnejšia, že hudobník sa nachádza vo štvrtom štádiu a glioblastóm, čo je najzhubnejší mozgový nádor, nie je možné vyoperovať. No napriek tomu sa Tom nevzdáva. A teraz má aj obrovský dôvod zabojovať s plných síl. V tomto temnom období mu totiž do života prišiel obrovský dôvod na radosť.

Tom Parker zdrvujúcu diagnózu oznámil pod touto fotkou. Zdroj: Instagram

Manželka Kelsey mu totiž v októbri porodila synčeka, ktorému dali meno Bodhi. Radostnú správu dvojica oznámila prostredníctvom magazínu OK!, ktorému poskytli exkluzívny rozhovor. „Je to dokonalé dieťa - keď to porovnám s tým, že som ako prvú mala Aureliu. Dokonca sotva viem, že ho mám,“ opísala mamička.

Meno Bodhi, ktoré dvojica pre svojho synčeka vybrala, v preklade znamená osvietenie. „Do našej momentálnej situácie sa to perfektne hodí. Je svetlo na konci tunela,“ povedal spevák.