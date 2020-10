Nechutný konflikt na obrazovkách Markízy: Ožratý naložil kamarátke... Ty v***aná p**a!

BRATISLAVA - Fuuu, keď sa na toto budú pozerať jej rodičia! Čo by ste si mysleli o mužovi, ktorý bez problémov vulgárne vynadá mladej žene, a to napriek tomu, že mu nič nespravila? Presne to je prípad markizáckeho farmára Matúša. Ten už niekoľkokrát dokázal, že sa vie po pár poharikoch z príjemného chalana premeniť na protivného nevychovanca. No to, čo predviedol najnovšie, je skutočne silná káva!

Matúš sa evidentne pod parou vôbec nedokáže ovládať. Keď si vypije, v tom lepšom prípade to dopadne tak, že na rovnaké reči balí dve či tri ženy naraz, občas mu ale “odpáli dekel” natoľko, že začne byť agresívny a svojich spoluhráčov častuje nechutnými vulgárnymi rečami. A najčastejšie si to odnášajú práve dámy. Lenže taký hrubý ako teraz ešte nikdy nebol.

Predviedol sa v ukážkach na nasledujúcu epizódu, ktorú televízia Markíza odvysiela už dnes večer. Podľa jeho rečí evidentne nedokáže uniesť návrat "chalúpkarov" a svoj hnev si znova raz vybije na mladučkej Xénii. Tú, paradoxne, označuje za jednu z najbližších osôb na farme. Spočiatku sa ju snažil zbaliť, potom zasa tvrdil, že ju ma rád ako vlastnú sestru.

Lenže ktovie, čo by si povedali jeho rodičia, ak by sa k sestre takto správal doma. Tam by si zrejme vyslúžil minimálne pár otcovských a zrejme by sa tomu ani nikto nečudoval. Už dnes večer na chuderku šokovanú Xeniu vypustí slovný prúd, za ktorý by sa nehanbil ani posledný nevychovaný dlaždič. „Chcem ísť het. Že sa tu vrátili tí ľudia," bude sa rozčuľovať ešte za bieleho dňa pred Henrichom Kuľkom.

Matúš sa najprv bude chcieť zbaliť a odísť z Farmy... Zdroj: TV MARKÍZA

Potom sa nechutne pustí do Xénie a vulgárne jej vynadá Zdroj: TV MARKÍZA

S príchodom večera a potužený alkoholom však bude čoraz vytočenejší. Dokonca si začne baliť veci a vyhlasovať, že ide preč. Ako sme spomínali, jeho hnev si odnesie sympatická a nekonfliktná blondínka, ktorá by neublížila ani muche. A to len preto, že jej návrat "chalúpkarov" neprekáža tak veľmi ako jemu. „Hovorím tu aj na svoju matku. Som s tebou skončil. Berem si to tie veci a ráno idem preč. Vy**baná p**a sk**vená. Choď o p**i," naloží jej v spálni. Čo k tomu dodať. Mama, ktorú spomínal, na neho po takomto správaní hrdá zrejme nebude...

No a ako celý konflikt dopadne, uvidíte už v dnešnej epizóde Farmy!