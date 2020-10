Ďalšia maska odhalená, porota v šoku: Nespoznali slovenskú ikonu... Fúú, TOTO ju muselo uraziť!

BRATISLAVA - Sobota je za nami a s ňou aj šieste kolo jojkárskej Zlatej Masky. Posledná epizóda šou odhalila ďalšiu známu osobnosť, identitu tentokrát musela prezradiť sladučká Zmrzlina. No a pod jej kostýmom sa skrývala celebrita, ktorá je skutočnou ikonou!

Do ohrozenia sa v sobotu večer po spoločnom odspievaní hitu Sladké mámení dostali kostýmy Páva a Zmrzliny. Vvyzdobený operenec sa ale napokon prebojoval aj do ďalšieho kola. Masku dole teda musela dať práve druhá menovaná, pričom detektívi tipovali, že odhalia Marcelu Molnárovú, Marcelu Laiferovú, Betku Stankovú či dokonca Adelu Vinczeovú.

Keď však Zmrzlina zložila vrchnú čas svojej masky, porota zostala v absolútnom šoku. Pred ich očami sa zrazu objavila hlava speváčky Sisy Lelkes Sklovskej. A mnohí nechápali, ako je možné, že túto umelkyňu s charakteristickým silným hlasom a špecifickým prejavom porota poplietla s inými menej známymi speváčkami či dokonca moderátorkou.

Sisa však svoje odhalenie poňala s úsmevom a priznala, že šou si užila. Niečo ale pre ňu bolo predsa len mimoriadne náročné. „Konečne už môžem prehovoriť? Viete, aký to bol pre mňa trest, že som nemohla nič hovoriť nikomu? Ani v zákulisí. Konečne môžem niečo povedať," vydýchla si a účinkovanie v Zlatej maske vychválila do nebies. „Som nesmierne poctená, že som vôbec bola oslovená do tejto mega šou, ktorá je absolútne geniálna," dodala brunetka, ktorá si najbližšiu sobotu určite nenechá ujsť pokračovanie a odhalenie ďalšej identity. .

Kompletné tipy porotcov:

ROBOT:

Libor Bouček - Miroslav Křížek

Jiřina Bohdalová - Vlasta Horváth

Jakub Prachař - Ondřej Brzobohatý

Michal Hudák - Matěj Rupert

ZMRZLINA:

Libor Bouček - Marcela Laiferová

Jiřina Bohdalová - Adela Vinczeová

Jakub Prachař - Betka Stanková

Michal Hudák - Marcela Molnárová

PÁV:

Libor Bouček - Štefan Eisele

Jiřina Bohdalová - Jaro Slávik

Jakub Prachař - Ján Koleník

Michal Hudák - Ľuboš Kostelný

KRÁLIK:

Libor Bouček - Marcel Forgáč

Jiřina Bohdalová - Tomáš Maštalír

Jakub Prachař - Csongor Kassai

Michal Hudák - Ľuboš Kostelný

