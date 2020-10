Tajomstvo výrazných ZUBOV hokejistu Višňovského: Kolega doňho rypol… Ehm, to kto ti poradil?!

BRATISLAVA - Boľavé kolená, zlomeniny, vybité zuby... To je len malý zoznam zranení, ktoré sa bežne spájajú s tak rýchlym športom, akým je hokej. Svoje by o tom vedeli hovoriť aj mnohí slovenskí reprezentanti. Najnovšie si do nových, výrazných zubov svojho kolegu Ľuba Višňovského rypol Boris Valábik. Ehm, to kto ti poradil?!

Bývalý hokejista Boris Valábik a jeho kolega Marián Gáborík už niekoľko mesiacov žnú úspechy svojím podcastom s názvom Boris a Brambor. Aktuálne sa ich mini projekt dostal dokonca na televízne obrazovky. V utorok večer o 21:20 sa z audio verzie stane plnohodnotná relácia na obrazovkách verejnoprávnej RTVS.

V najnovšej časti si dvojica k svojim mikrofónom prizvala kolegu z ľadovej plochy Ľubomíra Višňovského. Ten je známy nielen svojimi športovými úspechmi, ale aj výrazne bielymi, rovnými zubami, ktoré by mu mohol závidieť nejeden hollywoodsky herec. Aj Ross z Priateľov by pri pohľade na ne zbledol závisťou.

No a Valábik si možnosť rypnúť si do Ľubovej prednosti nenechal ujsť. „Koho bol nápad tento odtieň zubov, keď už sme pri tom?!“ opýtal sa Boris, ktorý sa s odpoveďou, že sa farba kopírovala jedna k jednej s pôvodnými zubami, neuspokojil. „Jedna k jednej k čomu? K vlasom?“ „No dobre, tak som si dal o jeden odtieň. Teraz je to moderné, tak som išiel s dobou,“ zahlásil Višňovský.

Ľubomír Višňovský vysvetľuje, že si dal vyrobiť len o odtieň belšie zuby, ako má pôvodne. Zdroj: RTVS

Zákernú otázku o zuboch sa opýtal Boris Valábik. Zdroj: RTVS

Ale aj Marián Gáborík si myslí, že v prípade zubov jeho kolegu nešlo len o jeden odtieň. S podobným rypnutím však Višňovský musel rátať. „Nie je tajomstvo, že pre nás s Mariánom neexistujú zakázané témy a keď niečo vyplynie z rozhovoru, tak sa na to jednoducho spýtame. S tým počítajú aj naši hostia. Máme to šťastie, že nie sme v rámci relácie nijako limitovaní striktným scenárom alebo našepkávaním režiséra. Chceme, aby relácia pôsobila prirodzene a uvoľnene a práve vďaka tej slobode to aj vieme docieliť. Verím, že to ocenia ja diváci,“ dodal Valábik.

Podcast Borisa Valábika a Mariána Gáboríka sa v utorok dostane aj na televízne obrazovky. Zdroj: RTVS