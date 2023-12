Višňovského vianočné sviatky v TEPLE: TOTO je pre neho, ako keby ho mučili!

Ľubomír Višňovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Na Štedrý večer budú doma a potom odlietajú dovolenkovať do tepla. Reč je o rodine Višňovských, ktorí budú tohtoročné vianočné sviatky tráviť v Dubaji. „Na Štedrý večer sme doma a myslím, že dva dni na to ideme do tepla a letíme preč,“ prezradil Ľubomír Višňovský pre Topky.sk.

Tento rok plány trošku pozmenili, keďže v minulosti vždy chodili v decembri na lyžovačku a potom vo februári do zahraničia. „My sme to tak naplánovali, že vždy sme chodili lyžovať, ale ešte v decembri a v januári nie je toľko snehu. Tak teraz sme to otočili, že vo februári pôjdeme lyžovať, keď budú prázdniny a teraz vlastne pôjdeme do tepla," priznal.

Ľubomír Višňovský s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalý hokejista však ležať len tak na pláži a nič nerobiť neobľubuje. Je to pre neho ako za trest! „Ja sa priznám, že ja neviem ležať pri pláži a na lehátku. Pre mňa to je tak, ako keby ma mučili. Čiže pre mňa je najlepšie, keď by som ráno išiel bicyklovať alebo hrať golf a potom dve, tri hodiny ešte vydržím na tej pláži, ale byť od rána do večera pokým je slnko na pláži, tak pre mňa to nie je taká svetová dovolenka. Takže ja radšej také aktívnejšie. Takže radšej tie hory alebo potom golfík, bicykel a potom si zaplávať a to áno,“ dodal na záver.

