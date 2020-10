Slovenkám zostali oči pre plač! Známy hokejista je už v chomúte: Áno povedal útlej brunetke!

Bývalý hokejista Boris Valábik sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti ako moderátor. Nekomentuje len športové prenosy, ale diváci verejnoprávnej RTVS ho môžu poznať aj z relácie S úsmevom po Slovensku, či z projektu Boris a Brambor, ktorý uvádza s Mariánom Gáboríkom.

Boris Valábik s dnes už manželkou Luciou. Zdroj: Instagram B.V.

Slovenky ho však v prvom rade evidujú vďaka jeho sexi vzhľadu. Dvojmetrový športovec s vypracovaným telom a peknou tvárou je skrátka neprehliadnuteľný. Jeho fanúšičky si však musia nechať zájsť chuť. Boris sa už dlhšie netají tým, že po jeho boku je drobná brunetka Lucia, ktorú nadovšetko miluje.

No a najnovšie to potvrdil aj pred oltárom. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž v týchto chvíľach pochválil záberom z kostola, kde stoja obaja vo svadobnom. „Game over. D-day. Frajeriek môže mať chlap veľa. Aj by mal mať, aby vedel, že tá pravá do života je skutočne tá pravá,“ napísal k fotke ženích. Mladomanželom gratulujeme!