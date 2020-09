Mária Čírová pokrstila synčeka: FOTO Prišla celá rodina... TOTO že je fakt jej sestra?!

Zábery z krstín zverejnila Mária na svojom Instagrame, no ak by ste čakali akúkoľvek zbytočnú okázalosť, ste na omyle. Rodinka sa zišla v dedinke, odkiaľ speváčka pochádza. „Tak som to cítila. Chcela som sa vrátiť domov. Tam, kde som vyrastala, do malej dedinky Dolné Lovčice, kde býva veľká časť mojej rodiny, kde poznám každú jednu uličku, ľudí. Kostol, v ktorom som spievala svoje prvé sóla ako štvorročná a potom sa už ako staršia modlila a snívala o svojom budúcom manželovi a deťoch,” rozcítila sa sympatická umelkyňa.

Mária Čírová ukázala ďalšiu zo svojich sestier. Zdroj: Instagram M.Č./Edin Agency

„S mojím tretí dieťatkom, ktoré našu rodinu urobilo kompletnou, som sa prišla POĎAKOVAŤ. Za všetko, čo mám, za všetky dary, talenty, odvahu, silu, radosť, lásku, trpezlivosť a zdravie,” vyjadrila sa Mária, ktorá zverejnila aj niekoľko fotografií z ich veľkého dňa.

Na jednej z nich sa objavili aj dve sestry. Mladšia Agnes, ktorá sa už zopárkrát v médiách objavila , no speváčka ukázala ešte jednu z klanu Čírových, o ktorej sa verejne takmer nevie. Na prvý pohľad by ste asi výraznú podobu hľadali márne, no jedno spoločné predsa majú. Všetky tri sú kočky!

Mária z krstu zverejnila takéto nežné zábery. Zdroj: Instagram M.Č./Edin Agency