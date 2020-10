Dominika Stará ako nevesta: Nádherná... Tieto šaty si vybrala!

Tak ako mnoho iných žien chystajúcich svadbu, aj Dominika Stará musela svoje plány prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii. Práve tá ma na svedomí fakt, že speváčka sa rozhodla podeliť sa s verejnosťou o šaty, ktoré si vybrala pre svoj deň D.

Zdroj: Instagram DŠ

Zdroj: Instagram DŠ

Šaty sú naozaj nádherné a Dominika v nich vyzerá očarujúco. Faktom však je, že sa o zábery podelila práve preto, že svoj výber musela nakoniec prehodnotiť. „Tak... toto mali byť ony! Jednoduché, snehobiele, saténové, letné.. Ale keďže COVID mení plány, s pani majiteľkou svadobného salónu sme vybrali iné, krajšie a hlavne vhodnejšie svadobné šaty na zimnú svadbu,” prezradila speváčka.

To zároveň znamená, že prehodnotila svoje jarné plány a chce svadbu urýchliť. „Nemá význam čakať 7 mesiacov na niečo, o čom v podstate ani netušíte, či sa podarí uskutočniť. Už pol roka som snívala o našej májovej svadbe a v priebehu jedného dňa som ju presunula o pár mesiacov skôr. Proste sme sa rozhodli, že je pre nás najdôležitejšie to, aby sme boli svoji pred Pánbožkom. Takže, či už s oslavou alebo bez, o pár mesiacov budem vydatá pani,” oznámila svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Zdroj: Instagram DŠ

Ako ďalej speváčka podotkla, svojím príspevkom chcela ukázať, že pandemická situácia mení plány a životy mnohým. „Všetci sme na jednej lodi a mali by sme ťahať za jeden povraz. Robiť zodpovedné rozhodnutia. Myslieť na to, ako moje rozhodnutie ovplyvní ľudí okolo mňa,” apelovala na ľudí.

Zároveň poukázala na to, ako musela svoje predstavy o svadbe skresať – namiesto májovej bude zimná, namiesto 80 hostí len tí najbližší, ak to vôbec bude možné, namiesto originálnych svadobných fotografií vo vode budú fotky v snehu. „No verte mi, ani to nás nezastavilo v tom, aby sme sa na tento náš nový, skorší deň D tešili ako malé deti! Nezačali sme sa utápať v žiali, nezačali sme obvinovať vládu, nezačali sme sa hádzať o zem ako malé deti, nezačali sme rozmýšľať nad tým, ako obísť obmedzenia. A ja verím v to, že raz budeme našim vnúčatám rozprávať o tom, ako sme sa kvôli korone brali skôr a aké to malo všetko svoje čaro,” napísala Dominika.