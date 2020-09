Veľká novina prsnatej exmarkizáčky: ZÁSNUBY… Áno povedala fešnému podnikateľovi!

SANTORINI - Bude svadba! Karin Dvořáková (27) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka celebritnej sérii markizáckej reality šou Farma. Odvtedy svoj život mapuje na sociálnej sieti Instagram. A najnovšie sa tam pochválila obrovskou novinkou - je zasnúbená. Áno povedala fešnému podnikateľovi!

Po návrate z markizáckej reality šou Farma sa z Karin Dvořákovej stala influencerka. Svoj život mapuje na sociálnej sieti Instagram. A v týchto dňoch sa tam pochválila veľkým životným momentom. S priateľom Marekom, ktorý je úspešným podnikateľom v oblasti digitálneho marketingu, aktuálne trávi dovolenku na Santorini.

No a práve tam prišlo k dôležitému kroku. Fešák pri západe slnka pokľakol pred známu tmavovlásku a za vyslovenia zásadnej otázky vytiahol prsteň. „Neviem to slovami opísať... Povedala som Áno. Milujem ťa, Marek,“ napísala k záberom zo zásnub Karin, ktorá sa už možno budúci rok oblečie do bieleho a stane sa vydatou pani. Gratulujeme!