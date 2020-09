Brutálna hanba na markizáckych obrazovkách: Ožrala sa ako chlap a spadla rovno pred kamerou!

BRATISLAVA - Hovorí sa, že kedysi ženy vedeli variť ako ich matky, dnes zasa vedia popíjať ako ich otcovia. Za to, čo na markizáckych obrazovkách predviedla Mária Both, by sa veru naozaj nemusel hanbiť ani poriadne statný chlap. Temperamentná farmárka sa spila pod obraz a... Fúúú, toto muselo riadne bolieť!

V rámci oslavy víťazstva v hre proti mešťanom sa na strane dedinčanov oslavovalo. Súčasťou zábavy bol, samozrejme, aj nejaký ten alkohol. Kým niektorí si vypili len v rámci dobrej nálady, iní to poriadne prehnali. Spomedzi dedinských pracantov bola jednoznačne najviac podgurážená Mária Both. Tmavovláska naposledy pri kúpaní ukázala odvahu, keď pred kamerami odhodila podprsenku, tentokrát pred nimi odhodila samú seba. A to doslova.

Keď sa speváčka rozhodla, že má dosť a je načase ísť do postele, ešte netušila, aká strastiplná cesta ju čaká. Na lôžko sa dostala len vďaka pomoci svojich ďalších kolegov, keďže na boj so zemskou gravitáciou bola sama akosi prikrátka a voľne pohodená v hline skončila približne šesťkrát. Napokon sa predsa len dopracovala k spánku a po tom, čo sa hodila na vrece, zostala v zlomenej polohe spať až do rána.

Zábava sa zvrtla a Mária niekoľkokrát skončila na zemi Zdroj: TV MARKÍZA

Ráno bolo pre tmavovlasú speváčku poriadne kruté Zdroj: TV MARKÍZA

„Ráno po žúrke mi bolo veľmi zle. To musím priznať, lebo na prázdny žalúdok 4 slivovice som vypila. Hneď mi to udrelo do hlavy, som dostala migrénu,” priznala Maja, no nedodala, či pod číslom štyri myslela panáky alebo litre – súdiac podľa počtu jej pádov to vyzeralo skôr na tú druhú možnosť. Našťastie však aj napriek po-opičným stavom dokázala fungovať a makať, no nabudúce si podobnú zábavku zrejme už dvakrát premyslí.

No a keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, pozrite sa, ako jej večerné vystrájanie vyzeralo...