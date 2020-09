Bratislavské módne dni: Nahé prsia v nezbednom úplete, Verešová v hriešne vykrojených plavkách a… Na TOTO museli celebrity zabudnúť!

Stredajší večer bol bohatý na spoločenské podujatia. Okrem odovzdávania filmových cien Slnko v sieti, na ktorom sa stretli veľké mená slovenského hereckého sveta, sa v jednom z luxusných hotelov v Bratislave konala aj známa módna šou - Bratislavské módne dni.

Tá, ako už napovedá samotný názov, býva spravidla rozdelená do viacerých dní. Kvôli nariadeniam súvisiacimi so zúriacou pandémiou koronavírusu, sa však organizátori rozhodli, že tentoraz prehliadky skrešú tak, aby sa zmestili do jedného večera. A aj ten musel skončiť najneskôr o 22. hodine.

Aj preto sa vôbec prvýkrát stalo, že sa pozvaní hostia po módnych prehliadkach museli pobrať domov. Žiadne občerstvenie, ani príjemné klebetenie pri pohári vína. Nariadenia takéto zhromažďovanie do neskorých nočných hodín zakazujú, preto sa teraz afterpárty pre hostí nekonala.

No bez pochýb to vynahradili pohľady, ktoré sa prítomným hosťom naskytli počas prehliadok. Hneď v úvode sa predvádzala pletená kolekcia talentovanej módnej návrhárky. No hoci na prvý pohľad to tak nevyzeralo, išlo o skutočne odvážne kúsky. Stačilo, ak si modelka nedala spodnú bielizeň.

Jedna z nich presne na to doplatila a pod silnými reflektormi a ešte silnejšími bleskami fotoaparátov uniklo na svetlo sveta viac, ako si zrejme návrhárka aj samotná nositeľka želali. Pletené body sa totiž odrazu stalo priehľadným a cez čierny kúsok úplne presvitali modelke prsia.

Štíhlej modelke spod úpletového body kompletne presvitali prsia. Zdroj: Jan Zemiar

Najväčšou hviezdou prehliadky, ako už býva zvykom, bola modelka a Miss Slovensko z roku 1999 Andrea Verešová. Tá okrem spoločenských šiat predviedla aj kolekciu plaviek. A tie boli hriešne vysoko vykrojené. Najmä prítomní páni si tak v tom momente prišli na svoje. Krásna dvojnásobná mamička totiž v úspornom kúsku predviedla postavičku ako lusk.

Andrea Verešová bola opäť hviezdou módnej šou. Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

