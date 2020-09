Sodoma-Gomora na markizáckej Farme: Šteklivá hra, vyzliekanie a... Orgie!

BRATISLAVA - Alkohol je metlou ľudstva, no špeciálne asi markizáckych farmárov. Párty po dueli totiž skončila hrou so šteklivými otázkami a vyzliekaním, extrémnym konfliktom, niekoľkonásobným porušením pravidiel a... V spálni sa odohrala Sodoma-Gomora!

Farmársky večer, kde alkohol tiekol potokom, začal hrou Nikdy som – a padali poriadne šteklivé témy, napríklad Nikdy som nemal/-a análny sex. A kto danú aktivitu už robil, musel sa napiť. Potom prišli na rad otázky na telo. „Odvahu nedám, ja sa nebudem vyzliekať,” vyhlásila Nikola, no keď padla otázka, s kým by sa na Farme vyspala, šortky išli dole. Mária Both už v tom čase sedela pri stole len v podprsenke.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Zábavu ale prerušil drsný konflikt Nikoly a Adama kvôli voľbe farmára týždňa. Bývalá modelka označila svojho súpera za intrigána a rozohnila sa natoľko, že rozbila aj pohár. „Začala tam rozbíjať poháre, normálne som myslela, že Niki ho tam hádam aj zbije, fakt,” povedala Sára.

A keď sranda zamrzla, farmári zrazu nevedeli, čo od dobroty. Začali preto hromadne porušovať pravidlá. Prechádzali na opačnú stranu v rámci kuchyne, ale aj vonku pri zvieratách. „Medvedíky čistotné som ešte nikdy nevidela naživo, tak som tam išla a pozrela sa na neho zblízka. Nemala som to robiť, lebo som porušila pravidlo,” uznala neskôr Monika. Nikola navyše zle zavrela dvierka na chlieviku s prasiatkami a štyri im ušli.

Monika Šuleková Zdroj: TV MARKÍZA

Nakoniec sa však zábava ešte rozbehla a začali sa diať aj iné veci, Henrich mal zrazu ruku v Nikoliných šortkách a pokračovali aj ďalej. „Nemám okno, ale výkladnú skriňu. Viem, že v posteli sme boli, ale neviem, ako sme tam išli,” povedal mladík na druhý deň, ale dušoval sa, že k sexu nedošlo. „Ci pana, to je trapas. Ale nič nebolo, vážne, prisahám,” tvrdil. Neskôr však priznal, že mu vôbec nie je do smiechu: „Nie je to smiešne, čo sme porobili, už som to posral.”

Na jednom lôžku však neskončili iba oni. „Za ten večer, som počul, že vznikli dva páriky. Nikol s Heňom a viem, že Erik spal – neviem, či spali spolu, ale viem, že spal pri Rebeke,” povedal o bujarej noci Adam. Kamery zachytili minimálne bozkávanie tejto dvojice.

Nikol s Heňom Zdroj: TV MARKÍZA

Erik s Rebekou Zdroj: TV MARKÍZA

Čo presne sa stalo, vedia len títo štyria, no ostatní hovorili o hemžiacich sa perinách a dokonca padlo spojenie swingerspárty. „My tu robíme kaplnky a krížiky a podobne a nakoniec je tu taká Sodoma a Gomora, že najťažšieho kalibru,” zhodnotil ich počínanie Noro.

Dokonca aj Monika sa obávala, že pod vplyvom alkoholu vyvádzala možno viac, ako si pamätá. „Ráno som sa zobudila, mne normálne pot studený sa lial – vedľa mňa Matúš, som sa pozrela na seba, že všetko (oblečené), že ďakujem,” zverila sa kolegyniam.

Isté je, že farmári si narobili celkom hanbu a neminú ich ani tresty za porušené pravidlá. Ako povedala moderátorka Evelyn, tým prvým je zrušená hra o odmenu, ktorú si tento týždeň nezaslúži ani jeden z tímov.