Odovzdávanie cien Slnko v sieti: Krásna herečka z Oteckov, zmoknutá Pauhofová a... Studenkovej jeden outfit nestačil!

BRATISLAVA - Stredajší večer patril odovzdávaniu národných filmových cien Slnko v sieti. V bratislavskej Starej tržnici sa tak stretli viaceré výrazné postavy slovenskej hereckej scény. Herečka Zuzana Porubjaková (35) oslnila dokonalou vizážou, jej kolegyňa Táňa Pauhofová (37) zas nie práve vydareným lookom. A Zdena Studenková (66) sa do tých pravých šiat prezliekla až na mieste!

V stredu večer sa v bratislavskej Starej tržnici konali slovenské Oscary. Slovenská filmová a televízna akadémia totiž odovzdávala ceny Slnko v sieti za rok 2019. A galavečer nemal o nič menší šmrnc a lesk ako ten svetovo známy - herecké tváre totiž prišli nahodené v krásnych róbach.

Za všetky spomeňme herečku Zuzanu Porubjakovú, ktorá aktuálne hviezdi v markizáckych Oteckoch. A žiarila aj včera večer. Na sebe mala asymetrické bordové šaty, v ktorých vyzerala doslova ako bohyňa. Vyčesané vlasy, výrazné náušnice a lodičky vo farbe šiat celý look výborne dotvárali.

Zuzana Porubjaková vyzerala počas večera výborne. Zdroj: Vlado Anjel

Naopak, veľmi zvláštne sa s vizážou pohrala inak vždy perfektne nahodená Táňa Pauhofová. Tentokrát jej to však s módnou kreáciou, ani celkovým lookom veľmi nevyšlo. Zvolila neforemné saténové šaty rovného strihu a v púdrovej farbe, ktorá rozhodne nie je pre jej typ pleti.

Pod ne si navyše dala niečo, čo pôsobilo ako biely tielkový rolák. No a účes s mokrým efektom celkový dojem tiež veľmi nezachránil. Jediné, čo to celé trochu povznieslo, bol jej pekný široký úsmev, ktorý je vždy tým najlepším šperkom.

Táni Pauhofovej to tentokrát s vizážou ani outfitom nevyšlo. Zdroj: Vlado Anjel

Zdroj: Vlado Anjel

V spoločnosti nemohla chýbať ani herečka Zdena Studenková. Do Starej tržnice nakráčala vo vzorovaných modrých šatách s voľnočasovou kabelkou prehodenou cez plece. Na nohách mala navyše pohodlné čierne sandále. To však nebol ten pravý look, ktorý si plavovláska na večer naplánovala.

Zdena Studenková prišla do Starej tržnice v modrých šatách s voľnočasovou kabelkou prehodenou cez plece. Zdroj: Vlado Anjel

Už o pár chvíľ sa slovenská diva objavila pred fotostenou v lichotivých čiernych šatách s výstrihom, ktorý doplnila pravými perlami. Čierne lodičky so zaujímavým detailom a jemný mejkap už len dotváral celkový dojem pravej dámy.

Už o pár chvíľ sa Zdena Studenková objavila pred fotostenou nahodená ako pravá dáma. Zdroj: Vlado Anjel

Výsledky národných filmových cien Slnko v sieti

Slávnostnému večeru v bratislavskej Starej tržnici dominovali filmy Amnestie so ziskom šiestich ocenení a Nech je svetlo, ktorá uspela v piatich kategóriách a patrí jej titul najlepší hraný film.

Dráma Nech je svetlo režiséra Marka Škopa a producentskej zostavy Marko Škop, Ján Meliš, Petr Oukropec, Pavel Strnad uspela aj v kategóriách najlepšia filmová réžia, scenár, najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe – ocenenie získal Milan Ondrík, a Slnko v sieti si odniesla za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe tohto filmu Zuzana Konečná.

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe podala podľa SFTA česká herečka Anna Geislerová, slovenskú národnú filmovú cenu získala za postavu Miriam Kelemenovej v politickom thrilleri Amnestie. Za úlohu Gujdu v tomto filme získal Slnko v sieti v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Gregor Hološka. Amnestie uspeli aj v kategóriách najlepší architekt - scénograf (Tomáš Berka, Karol Filo, Václav Vohlídal), najlepší kameramanský výkon (Tomáš Juríček), ďalej tiež v kategórii najlepší filmový zvuk (Viktor Krivosudský) a najlepší strih (Matej Beneš).

Najlepším dokumentárnym filmom v 10. ročníku Slnka v sieti je snímka Dobrá smrť režiséra Tomáša Krupu a producentskej trojice T. Krupa, Dagmar Sedláčková a Arash T. Riahi. Titul najlepší animovaný film patrí snímke Šarkan režiséra Martina Smatanu a producenta Petra Badača. V ďalších kategóriách získal ocenenie za najlepšie kostýmy Marek Cpin za film Hodinárov učeň. Táto filmová rozprávka získala Slnko v sieti aj v kategórii najlepšie masky, ocenenie patrí českej maskérke Helene Steidlovej. Slnko v sieti za najlepšiu filmovú hudbu si odniesol David Kollar za film Punk je hned!

Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si prevzal humorista, herec a spisovateľ Milan Lasica. Divácku cenu získala v on-line hlasovaní romantická komédia z východného Slovenska Loli paradička (r. Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky).