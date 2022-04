Dobre utajené TEHOTENSTVO: Známa Slovenka šokovala na Slnko v sieti… Tretie dieťa na ceste!

Sobotný večer sa niesol v znamení filmu. V historickej budove Slovenského národného divadla sa totiž odovzdávali prestížne ocenenia Slnko v sieti. A keďže minuloročný galavečer prekazila pandémia koronavírusu, ceny sa odovzdávali rovno za dva roky - 2020 a 2021.

Víťaza v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vyhlasovala spolu s Kristínou Kanátovou aj herečka Zuzana Porubjaková. No a práve ona upútala pohľady prítomných hostí. Na sebe mala krásne šaty ružovej farby, no napriek tomu, že boli voľného strihu, nedalo sa nevšimnúť si, že sa jej pod nimi črtá tehotenské bruško.

A herečka nám túto radostnú správu potvrdila. „Je to pravda, čakám dievčatko, som v piatom mesiaci a tak sa nám rozrastie rodina, už budeme piati, tak sa veľmi teším, lebo vždy som to brala ako také požehnanie, aj keď ma to prekvapilo celé, ale tak som si povedala, že ešte to nejako zvládnem, že to doťuknem a naozaj som rada. A tak rýchlo mi to letí, že si to ani nestíham uvedomovať. Ale takú novinu mám,“ priznala pre Topky.sk.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Vlado Anjel

S manželom si vraj už spravili aj užší výber dievčenských mien, z ktorých napokon vzíde zrejme to víťazné. Zatiaľ ich však konkretizovať nechcela. „Rozmýšľali sme a máme pár adeptov, ale asi si to nechám pre seba, lebo vždy je to také, každý má nejaké reakcie a my ešte nie sme definitívne rozhodnutí, takže nechám to ako prekvapenie po pôrode,“ prezradila nám herečka, ktorá je už mamou dvoch detí - 2,5 ročného synčeka a 6,5 ročnej dcérky.

Ako na informáciu, že budú mať súrodenca, reagovali a mnoho ďalšieho sa dozviete vo videorozhovore vyššie!