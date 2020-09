Polovičný Boh, kompletný flákač: Farmársky striptér chytil pílku a... Volajte zdravotníkov!

Najprv vyzeral... A potom otvoril ústa. Ešte po prvých dokrútkach súťažiach, ktorí bojujú o víťazstvo v populárnej televíznej šou, to vyzeralo tak, že vymakaný 25-ročný Bratislavčan bude patriť medzi horúcich favoritov. Televízne diváčky pri pohľade na slovenského "Aquamana" zatajovali dych, ukradnutý nebol ani svojim kolegyniam na statku. Ibaže červeň v ich tvárach už po pár dňoch nevzbudzuje zrušenie, ale antipatia.

Mladý mešťaň sa už od začiatku netajil tým, že sa na statok prišiel zviditeľniť. To ale ešte nikto nevedel, že keď príde na zvieratá, bude mu jedno, že "pokapú", a polovicu času strávi ničnerobením a nariekaním za jedlom. Lenže takéto správanie už jeho ťažko pracujúci kolegovia skrátka nedokážu tolerovať, a tak sa počas posledných dní dohovárajú na tom, ako nabúchaného súťažiaceho dostanú z hry.

A zdá sa, že to vôbec nebude také náročné. Konár pod mladým striptérom sa podlamuje zakaždým, keď je od neho pri práci na farme vyžadovaná akákoľvek... práca na farme. No a tak sa stalo aj počas poslednej epizódy. Počas prvých ťahov pri pílení dreva to dlhovlasého lámača sŕdc akosi skolilo a hoci by divák očakával, že dôvodom jeho stagnácie je opäť raz nedostatok jedla, ukázalo sa, že ho pobolieva chrbát.

Henrik sa ujal pílenia dreva, potom ho rozbolel chrbát Zdroj: TV MARKÍZA

Keď však prišiel za svojimi kolegami, aby argumentoval, prečo ho jeho "bobo" nepustí k činnosti, s pochopením sa už nestretol. Farmári sa netaja názorom, že viac ako vysekaný fitnesák dokážu na statku robiť aj útle dievčatá. V momente, keď sa prišiel posťažovať na svoju indisponovanosť, mešťanka Nikol mu v rámci jemnej irónie dala najavo, čo si o jeho boľačke myslí. „A pri čom ťa bolel? Pri ktorej činnosti?” vypytovala sa s úškrnom, na čo sa Henrik spýtal, či blondínka naznačuje, že nič nerobí. To, že on jediný jej slová nepochopil, naznačila jeho ďalšia sťažnosť.

Pán poloboh prehlásil, že kvôli slabému chrbtu, silnému bruchu a s tým súvisiacim problémom s nervami potrebuje maséra. V opačnom prípade vraj bude k ničomu. „Pokiaľ nebudem mať maséra, bude len horšie... Čo zo mňa bude?” smútil namakaný nešťastník. „To, čo aj doteraz,” odpálila ho sucho Nikola, pričom následne si Aquaman v spovednici povolal lekársku pomoc.

Aquamenove bolesti z práce zmiernila až polievka Zdroj: TV MARKÍZA

„Môžem poprosiť zdravotníka? Bolí ma chrbát,” vyžiadal si v spovednici samozvaný superhrdina po tom, čo ho nakopala píla na drevo, ktorá, súdiac podľa odvysielaných záberov, nedisponuje žiadnymi špeciálnymi schopnosťami. Svoje magické zručnosti napokon striptér ale predsa len ukázal. Farmárom neuniklo, že jeho mučivé bolesti zmizli v momente, keď sa začalo podávať jedlo, čo aj patrične štipľavo okomentovali. Nuž, niekto za sebou na Farme nechá postavenú stodolu, iný zasa spadnuté nohavice...