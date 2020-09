Obrovské nešťastie v markizáckom Teleráne: Latinákovi (43) vybehli slzy… Rozbil vzácne sklo za tisíce eur!

Lukáš Latinák si na chvíľu myslel, že rozbil vzácnu zbierku storočného skla.

BRATISLAVA - Urobiť niekomu neúmyselne škodu, je vždy nepríjemný pocit. No keď to urobíte s vedomím, že vás sledujú státisíce ľudí, tak je ten pocit o to horší. Na vlastnej koži si to okúsil aj herec Lukáš Latinák (43). V Teleráne dostal možnosť vystreliť si z historického dela. Ten však bol namierený tak nešťastne, že strela trafila logo Markízy a to spadlo rovno na vzácnu zbierku skla!